Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: Sito ufficiale Geely Batteria di Geely di colore blu

Geely, uno dei colossi automobilistici mondiali, ha recentemente presentato una rivoluzionaria batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato) che promette di cambiare il panorama delle auto elettriche. La nuova batteria Aegis Short Blade è progettata per durare fino a 3.500 cicli di ricarica completi senza perdere efficienza, il che si traduce in oltre 1 milione di chilometri di guida senza problemi. Ma non è solo la durata a impressionare: i tempi di ricarica rapidi e gli elevati standard di sicurezza fanno di questa batteria una delle più avanzate sul mercato.

La batteria Geely offre una densità energetica di 192 Wh/kg

L’innovazione alla base della batteria Aegis Short Blade risiede nell’utilizzo di nanotubi di carbonio e materiali speciali che migliorano la permeabilità. Questo ha permesso a Geely di aumentare la densità energetica a 192 Wh/kg. Sebbene non sia un valore rivoluzionario in assoluto, è comunque eccellente per una batteria con chimica LFP.

La durata di 3.500 cicli di ricarica senza perdita di prestazioni è un traguardo significativo. Geely ha inoltre dichiarato che è possibile portare la batteria dal 10 all’80% di carica in soli 17 minuti e 4 secondi, un tempo notevole che testimonia la velocità di ricarica migliorata. Tuttavia, la capacità esatta della batteria non è stata divulgata, rendendo difficile fare confronti diretti con altre soluzioni sul mercato.

Sul fronte della sicurezza, la batteria Aegis Short Blade integra una tecnologia innovativa chiamata “Self-Fusing“. Questa tecnologia protegge la batteria dai cortocircuiti causati da incidenti. In pratica, quando una cella della batteria viene perforata, uno strato di alluminio sottostante si fonde con la superficie della cella, creando un isolamento che previene pericolosi cortocircuiti e surriscaldamenti.

Per testare l’efficacia della tecnologia Self-Fusing, Geely ha eseguito un test molto più rigido rispetto agli standard di omologazione. La batteria è stata perforata contemporaneamente da otto aghi con un diametro di 5 mm. Di solito, il test di omologazione prevede la resistenza alla perforazione di un solo ago. L’esito positivo di questo test testimonia i progressi significativi fatti da Geely in termini di sicurezza delle batterie.

La batteria Geely sta per arrivare a bordo del SUV Galaxy E5

Geely ha sottoposto la nuova batteria a una serie di test di sicurezza rigorosi. Oltre alla perforazione con aghi, la batteria è stata testata per la resistenza alla corrosione in acqua di mare, la reazione a temperature estremamente fredde e calde, e la compressione sotto un peso di 26 tonnellate. Tutti questi test sono stati superati con successo, dimostrando l’elevata resistenza e affidabilità della batteria Aegis Short Blade.

Innovazione e sostenibilità: il futuro delle batterie elettriche

Il debutto della nuova batteria è previsto a bordo del SUV Galaxy E5, un modello che verrà commercializzato con i marchi Geely e Yinhe. Secondo le prime indiscrezioni, il lancio dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, portando sul mercato un veicolo dotato di una delle batterie più avanzate attualmente disponibili.

L’adozione della batteria Aegis Short Blade da parte di Geely rappresenta un importante passo avanti per l’industria automobilistica. La capacità di garantire una lunga durata senza perdita di efficienza, insieme a tempi di ricarica ridotti e standard di sicurezza elevati, pone Geely in una posizione di vantaggio rispetto a molti concorrenti. La continua innovazione nel settore delle batterie è essenziale per sostenere la crescita delle auto elettriche e ridurre l’impatto ambientale del trasporto.

La nuova batteria di Geely non solo promette di migliorare l’efficienza e la sicurezza delle auto elettriche, ma potrebbe anche contribuire a una maggiore adozione di veicoli a zero emissioni. Con l’imminente lancio del SUV Galaxy E5, Geely si prepara a dimostrare sul campo le potenzialità della sua innovativa batteria, aprendo nuove strade per il futuro della mobilità sostenibile.