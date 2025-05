Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis A maggio conviene ancora di più: Fiat Topolino

C’è un’Italia che corre silenziosa tra le strade strette dei centri storici, che si infila con eleganza nei vicoli dove le berline si inchinano e i SUV si arrendono. È l’Italia della Fiat Topolino, la microcar elettrica che, a quanto pare, ha già conquistato cuori, garage e percentuali di mercato. I numeri parlano chiaro: 652 immatricolazioni ad aprile, 1.641 nei primi quattro mesi del 2025, pari rispettivamente al 37,2% e al 34,1% della quota di mercato. Tradotto: è la prima della classe tra i quadricicli leggeri, senza rivali.

Una conquista che sa di ritorno al futuro. Il nome è storico, la forma minimalista, il cuore tutto elettrico. E mentre i giganti dell’automotive litigano sui SUV elettrici da oltre 500 km di autonomia, Fiat punta dritta al bersaglio: platea urbana, giovane, concreta, che cerca un mezzo per vivere la città, non per dominarla.

La promozione che agevola l’acquisto

E ora che la Topolino è in cima alla classifica, Fiat non si ferma. Per il mese di maggio, lancia un’offerta che profuma di rivoluzione popolare: “Topobonus25”. Il meccanismo è semplice, l’effetto potenzialmente dirompente: 400 euro di sconto sul prezzo di listino e una formula di leasing da 49 euro al mese per 23 mesi, dopo un anticipo di 3.527 euro, a tasso zero. Il tutto proposto da Stellantis Financial Services.

Chi fa i conti lo capisce subito: il canone mensile è pari, se non inferiore, a un abbonamento urbano ai mezzi pubblici. Ma qui non si parla di autobus in ritardo o metro sovraffollate. Qui c’è la libertà di salire, partire, parcheggiare sotto casa e, soprattutto, dimenticare il distributore. Perché la Topolino si carica a casa, da una normale presa, come uno smartphone.

Pronta consegna, zero attese

In un mondo automobilistico sempre più segnato da attese bibliche per l’arrivo del nuovo modello, Fiat gioca un’altra carta vincente: pronta consegna in quattro settimane. Non mesi, non trimestri. Appena un ciclo di bollette, e la Topolino è lì, sotto casa, pronta a scattare a 45 km/h tra una ZTL e una piazza storica.

La lunghezza di 2,53 metri la rende più corta di uno scooterone. Ma dentro, grazie all’abitacolo asimmetrico, i vani portaoggetti distribuiti con intelligenza e un vetro panoramico da città da cartolina, si sta comodi in due. L’autonomia? Fino a 75 chilometri con una ricarica. Più che sufficienti per la giungla urbana. E con la batteria da 5,4 kWh, si riparte sempre freschi, senza pensare a colonnine o wallbox.

Accesso libero e parcheggi gratis: la città è sua

Velocità limitata a 45 km/h, certo, ma perfettamente in linea con la nuova tendenza delle città italiane: i limiti a 30 km/h diventano sempre più diffusi, e la Topolino – con la sua indole slow chic – sembra pensata apposta per questo nuovo ritmo metropolitano. In più, niente bollo per almeno cinque anni, parcheggi gratuiti nelle ZTL (come nel Quadrilatero della Moda), e manutenzione minima. Il tutto, senza bisogno di una laurea in ingegneria per usarla: basta girare la chiave e via.

Chi la guarda, sorride. Chi la guida, non torna più indietro. La Topolino non è solo un quadriciclo, ma una risposta chiara e coraggiosa alla crisi della mobilità urbana. Dove gli altri vedono problemi – traffico, smog, parcheggi impossibili – lei offre soluzioni: compatte, leggere, intelligenti. Con quel design che ricorda i tempi d’oro del made in Italy, e una praticità che guarda al futuro senza fronzoli.