Sapere come gestire le targhe associate, modificandole o aggiungendone di nuove in caso di cambio veicolo, garantisce il corretto funzionamento del servizio

Fonte: 123RF Telepass: c'è una procedura da seguire per cambiare o aggiungere nuove targhe

Il Telepass è la soluzione più tradizionale per il pagamento dei pedaggi autostradali e altri servizi, come il pagamento di parcheggi o l’accesso alle Zone a traffico limitato. Può capitare di dover modificare o aggiungere una nuova targa al dispositivo. Pensiamo ad esempio al cambio veicolo o quando si possiede più di una vettura. Diventa quindi interessante capire come aggiungere o cambiare una targa associata al Telepass, dalle opzioni online all’assistenza fisica nei punti dedicati.

Quando cambiare o aggiungere una targa al Telepass

Prima di procedere con le modalità di aggiornamento della targa, è utile sapere quando farlo. In prima battuta nel caso di vendita o di acquisto di un nuovo veicolo bisogna aggiornare la targa associata al Telepass per evitare problemi durante i viaggi in autostrada. Il dispositivo Telepass può essere associato a un massimo di due targhe. Se si possiede una seconda vettura e si vuole utilizzare lo stesso dispositivo su entrambe è possibile associare la nuova targa senza sostituire quella esistente.

C’è anche un altro caso in cui è indispensabile cambiare o aggiungere una targa al Telepass. Se si utilizza un veicolo a noleggio o in leasing e si vuole utilizzare il Telepass, si può aggiungere temporaneamente la targa del veicolo noleggiato al dispositivo.

Cosa c’è da sapere da sapere sul cambio targa

Prima di procedere con la modifica o l’aggiunta della targa, ci sono alcune informazioni importanti da tenere in considerazione. Ogni dispositivo Telepass può essere associato a un massimo di due targhe. Se si possiedono più di due veicoli bisogna scegliere quali associare al dispositivo o richiedere un secondo Telepass. La stessa targa non può essere utilizzata su più di un dispositivo Telepass. Se si hanno più dispositivi, ciascuno dovrà avere targhe diverse.

È importante inserire correttamente il numero di targa poiché errori nei dati potrebbero causare malfunzionamenti del dispositivo durante i viaggi in autostrada o i pagamenti automatici in parcheggi e altre aree a pagamento.

Perché mantenere aggiornate le targhe

Mantenere le targhe associate al Telepass sempre aggiornate aiuta a evitare problemi e disservizi, come il mancato riconoscimento del veicolo al casello autostradale o in un parcheggio a pagamento. Il Telepass funziona grazie alla lettura delle targhe associate al dispositivo: se il numero di targa non è corretto o non è stato aggiornato, il sistema non riconoscerà il veicolo e la barriera potrebbe non aprirsi. Mantenere i dati corretti aiuta a evitare nel tempo sanzioni o disguidi nei pagamenti.

Come aggiungere o cambiare le targhe associate al Telepass via app

Ci sono varie strade possibili per modificare o aggiungere una targa al dispositivo Telepass. Ogni metodo ha i propri vantaggi a seconda delle preferenze e disponibilità. Uno dei modi più semplici e veloci per gestire le targhe associate al Telepass è tramite l’app ufficiale, disponibile per dispositivi iOS e Android. I passaggi da seguire sono pochi e schematici:

scaricare e installare l’app Telepass, disponibile gratuitamente su App Store o Google Play;

accedere al proprio account utilizzando le credenziali fornite al momento dell’iscrizione;

una volta dentro l’app, andare alla sezione Garage (icona in basso);

selezionare il veicolo da aggiornare o, in caso di una nuova auto, scegliere Aggiungi targa;

inserire il numero di targa del nuovo veicolo e confermare i dati. La nuova targa verrà automaticamente associata al Telepass.

Il cambio targa o l’aggiunta tramite app è un processo istantaneo. Detto in termini pratici, l’automobilista può utilizzare immediatamente il dispositivo con il nuovo veicolo senza dover attendere ulteriori conferme.

Modificare o aggiungere una nuova targa tramite il sito web Telepass

L’alternativa alle app è la gestione delle targhe direttamente dal sito ufficiale di Telepass. Anche in questo caso, il processo è molto semplice:

accedere al sito Telepass inserendo le proprie credenziali nell’Area Riservata;

andare nella sezione Gestione veicoli o Cambio targa;

scegliere se modificare una targa esistente o aggiungerne una nuova;

inserire i dati della nuova targa e confermare.

Il sistema aggiorna automaticamente le informazioni e consente l’utilizzo immediato del dispositivo con il nuovo veicolo. Questo metodo è utile se si preferisce gestire gli account Telepass dal pc o dal laptop e offre la stessa rapidità della modifica tramite app.

Il cambio targa o aggiunta in un Punto Blu

Chi preferisce un approccio più tradizionale o ha difficoltà con la gestione digitale può andare in un Punto Blu o in un Telepass Store per aggiornare le targhe. I Punti Blu sono presenti lungo la rete autostradale e offrono assistenza per tutte le operazioni legate al dispositivo Telepass.

La prima cosa da fare è dunque andare in un Punto Blu o in un Telepass Store con un documento di identità, il contratto Telepass e il libretto di circolazione del nuovo veicolo. Richiedere quindi l’assistenza per modificare o aggiungere una targa al dispositivo. Il personale aggiorna immediatamente le informazioni e dà conferma dell’avvenuta modifica.

Questo metodo richiede più tempo rispetto alla gestione online ma consente di interagire con un operatore o non ha accesso agli strumenti digitali.

Assistenza telefonica Telepass

Un’altra opzione disponibile è la modifica o l’aggiunta della targa tramite assistenza telefonica. In questo caso bisogna contattare il servizio clienti Telepass al numero 800 269 269. Gli operatori guidano passo per passo nell’aggiornamento dei dati, richiedendo le informazioni necessarie come il codice cliente e la targa del nuovo veicolo. Questo metodo è comodo se non si ha accesso a internet o si preferisce parlare direttamente con un assistente.

Cosa cambia per i servizi aggiuntivi associati al Telepass

La modifica o l’aggiunta di una targa associata al Telepass garantiscono il corretto funzionamento del dispositivo nei pagamenti dei pedaggi e consentono di avere l’accesso ad altri servizi connessi. Ad esempio, molti utenti utilizzano il Telepass per il pagamento automatico nei parcheggi convenzionati o per accedere alle Zone a traffico limitato di alcune città. In questi casi, avere una targa aggiornata evita addebiti errati o mancato riconoscimento del veicolo. Con l’espansione dei servizi offerti da Telepass – come il pagamento dei traghetti, il rifornimento carburante o il lavaggio auto – avere sempre la targa correttamente associata permette di sfruttare pienamente tutte le opportunità offerte senza problemi di registrazione o utilizzo.