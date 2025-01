Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Zeekr Il nuovo crossover elettrico cinese minaccia i premium brand europei

Zeekr, il marchio di veicoli elettrici di proprietà del gigante Geely, si prepara a lanciare il suo nuovo SUV di lusso, il 7X, sul mercato europeo. Dopo aver conquistato il mercato cinese, il 7X è pronto ad affrontare la concorrenza nel Vecchio Continente con un design accattivante, tecnologie all’avanguardia e un’autonomia notevole.

Un design moderno

L’arrivo della Zeekr 7X in Europa rappresenta un passo importante per il brand, che punta a espandere la sua presenza globale e a competere con i marchi premium del vecchio mondo. Il SUV si distingue per le sue linee moderne e pulite, progettate presso il centro di design globale di Zeekr a Goteborg, in Svezia. Le dimensioni generose, con una lunghezza di 4.787 mm, un’altezza di 1.650 mm e un passo di 2.900 mm, garantiscono un abitacolo spazioso e confortevole per i passeggeri, in linea con la tradizione delle elettriche cinesi.

L’interno della Zeekr 7X è caratterizzato da materiali di alta qualità e da un’elevata attenzione ai dettagli. La plancia è dominata da un infotainment di ultima generazione con display HD ultra-sottile da 16″, gestito da un potente processore Qualcomm 8295 Snapdragon, il più potente mai utilizzato da Zeekr. Il sistema è dotato di intelligenza artificiale integrata per i comandi vocali avanzati e, opzionalmente, di un head-up display da 36,2″. Il bagagliaio offre una capienza di 539 litri, a cui si aggiungono i 66 litri del frunk anteriore.

Zeekr 7X, la sua forza è anche nella ricarica

Sotto il cofano, la Zeekr 7X offre prestazioni elevate grazie alla sua architettura a 800 volt. La versione Premium a trazione posteriore è equipaggiata con un motore da 310 kW (421 cavalli), che garantisce un’autonomia di 480 km (ciclo WLTP). La versione Performance a trazione integrale, invece, dispone di due motori per un totale di 470 kW (639 cavalli). Successivamente, è prevista anche una versione Long Range a trazione posteriore con motore singolo e un’autonomia estesa fino a 615 km.

Uno dei punti di forza della Zeekr 7X è la sua capacità di ricarica ultra veloce. Utilizzando le colonnine da 360 kW, la versione Premium può passare dal 10% all’80% di carica in soli 13 minuti, mentre le versioni Long Range e Performance richiedono 16 minuti. Questo dato posiziona la 7X tra i veicoli a ricarica più rapida in Europa.

Il possibile prezzo

Il prezzo della Zeekr 7X nei Paesi Bassi è di 53.000 euro, leggermente inferiore negli altri paesi europei in cui è già disponibile. Non è ancora chiaro quando (e se) il SUV arriverà sul mercato italiano e a quale prezzo. La Zeekr 7X si basa sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely, la stessa utilizzata per altri modelli elettrici del gruppo, tra cui la Polestar 4, la Zeekr 001, la Zeekr 007 e le smart. Questa piattaforma modulare consente di adattare l’architettura del veicolo a diverse esigenze di design e prestazioni.

Il SUV si posizionerà nel segmento premium, con un prezzo probabilmente superiore a quello della Zeekr X, un altro modello del brand già disponibile in Europa. La Zeekr 7X rappresenta una sfida importante per i marchi europei. Il SUV cinese offre un mix di design, tecnologia e prestazioni a un prezzo competitivo, puntando a conquistare una fetta di mercato nel Vecchio Continente.