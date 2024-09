Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Zeekr Zeekr 7X, il SUV con 780 km di autonomia

Non c’è nulla come il dolce profumo di casa. Quella casa per Zeekr è la Cina o, meglio, il pubblico cinese, avendo presentato la sua nuova 7X al Changdu Motor Show. Il primo SUV elettrico mid-size dell’azienda uscirà in tutto il mondo, a cominciare proprio dal mercato locale, prima di invadere gli altri territori, incluso nel Vecchio Continente, dove le daremo il benvenuto a 2025 inoltrato. Quando di preciso lo scopriremo in futuro.

Dimensioni imponenti

Con questa mossa, Zeekr rafforzerà la sua presenza al di fuori dei confini nazionali? Le aspettative create dal marchio sono elevate, date le proprietà declamate in modo orgoglioso, da piatto forte della gamma. Rivolto alle famiglie, le dimensioni del mezzo costituiscono un punto focale del modello, lungo 4.825 mm, largo 1.930 mm e alto 1.656 mm, con un passo di 2.925 mm.

Grazie alla Sustainable Experience Architecture (SEA), riservata alle vetture full electric, la vettura a cinque posti garantisce un abitacolo accogliente. Messo piede a bordo, gli occupanti dovrebbero provare il massimo del relax, complice l’ampio spazio concesso a testa e gambe, superiore rispetto alla media. Il set di 32 vani portaoggetti, aventi un design ergonomico, conferisce ulteriore appeal al modello.

La serie di soluzioni intelligenti implementate dagli sviluppatori promette di esaltare l’esperienza complessiva. Dagli occhiali da sole ai rossetti, è pressoché possibile mettere qualunque oggetto, entro certi (ovvi) limiti. Già ce lo vediamo usato dagli utenti comuni in campeggio, data la buona capienza del vano bagagli, pari a 616 litri. Ormai lo si sarà capito: attorno alla funzionalità ruota la new entry. Ma la Repubblica del Dragone ha dimostrato di avere ottime conoscenze tecnologiche, affinate senza sosta.

Scatto bruciante

Dall’essere uno spettatore disinteressato, Pechino ha cominciato a investire ingenti somme nell’hi-tech, a beneficio delle rappresentanti, chiamate a portarne avanti il nome pure all’estero, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti. Ebbene, le attese vengono rispettate appieno, con una suite di sensori all’avanguardia. Tra i due SoC Nvidia Orin-x, il lidar, le telecamere ad alta definizione e il radar a onde millimetriche, la Zeekr 7X risponde ai bisogni contemporanei dei conducenti. Le funzioni di guida assistita intelligenti con ridondanze multiple promettono una sicurezza al top, conformi alla legislazione UE. L’impianto di infotainment poggia su un chipset Qualcomm 8295, l’ennesimo partner di blasone.

Realizzato su una piattaforma da 800 V, il SUV propone due opzioni di batteria. La prima, al litio-ferro-fosfato (LFP) da 75 kW assicura un’autonomia di 605 km nel ciclo CLTC. In alternativa, l’accumulatore al nichel-manganese-cobalto (NMC) da 100 kWh offre una percorrenza di 780 km, sempre nel ciclo CLTC. Sebbene i valori siano di norma più generosi del “nostro” WLTP, le stime non passano sottotraccia.

Le unità LFP, ottenute nei laboratori interni, vanterebbe la capacità di ricarica migliore su piazza, caricando i veicoli dal 10 all’80% in soli 10,5 minuti, riferisce la nota ufficiale. Se avete il “pallino” dell’accelerazione, vi provocherà un certo sussulto apprendere che i motori elettrici da 646 CV di potenza complessiva, alimentati a carburo di silicio, consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. Peccato per il prezzo, avvolto nel mistero: ne sapremo di più prossimamente.