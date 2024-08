Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Zeekr La Zeekr 007 e la nuova batteria da record di ricarica

La nuova frontiera delle batterie arriva, ovviamente, dalla Cina. La sfida è stata lanciata, anche a Tesla, che – forse – adesso dovrà ammirare un nuovo traguardo e punto di riferimento della categoria. Le nuove batterie LFP prodotte da Geely per Zeekr hanno raggiunto degli incredibili standard per quanto riguarda la ricarica, il punto più spinoso e complesso della realtà elettrica. Adesso, grazie a questa novella tecnologia si possono ricaricare i veicoli con una velocità superiore, traslando dal 10 all’80% della ricarica in una manciata di minuti. E gli automobilisti ringraziano.

Il nuovo traguardo ottenuto da Geely

Il banco di prova della nuova tecnologia sarà la prossima berlina Zeekr 007, che debutterà nel 2025, la quale utilizzerà le innovative batterie Litio-ferro-fosfato (LFP) capaci di ricaricare dal 10 all’80% in 10 minuti e mezzo. Il marchio del gruppo Geely è sicuro di aver dato una svolta a tutto il settore. Anche un colosso come Tesla, leader dei veicoli alla spina ed esempio virtuoso costantemente da inseguire, sarebbe in ritardo rispetto ai concorrenti cinesi. Almeno sulla carta, poi, la prova pratica ci dirà se hanno ragione o meno.

L’annuncio è stato dato durante l’evento Tech Day che si è svolto proprio in Cina. Nell’occasione ha rivelato anche il progetto di commercializzare dei veicoli elettrici marchiati Zeekr in Giappone, entro la fine di quest’anno. Una sfida lanciata direttamente in casa del numero uno mondiale Toyota, notoriamente scettica sulla tecnologia elettrica. Un azzardo che il colosso cinese ha una voglia matta di portare a casa, in barba a chi non crede in questa nuova frontiera della mobilità.

La Zeekr 007 e la sua batteria fuori dal comune

La grande protagonista della questione batterie è la berlina Zeekr 007, che ha appena debuttato in patria, seppur ancora con batterie LFP da 74 kWh della precedente generazione o le più tradizionali nichel-cobalto-manganese, nella versione più performante del modello Long Range. Dall’anno prossimo, come detto, monterà invece le LFP di progettazione Zeekr denominate Golden “Brick” Battery e presentate lo scorso dicembre come ancora in fase di test e sviluppo. Sono in grado di supportare la ricarica ultraveloce a 5,5C. Qualora si ricaricasse a 500 KW con i caricabatterie rapidi V3 della stessa casa automobilistica, questi sono in grado di ripristinare il 70% della carica, da 10% a 80% di SOC in pochissimi minuti, quei famosi 10 minuti già decantati.

Inoltre, conservano prestazioni di tutto rilievo anche in condizioni critiche, grazie a miglioramenti del sistema di gestione (BMS). A -10°C, per esempio, la sessa carica si ottiene in soli 30 minuti. E ormai tutti quanto sappiamo che in condizioni climatiche estremamente rigide, e in special modo con il freddo polare, le batterie potrebbero subire degli sbalzi prestazionali non indifferenti. Quindi, questo traguardo ha l’apparenza di essere decisamente rilevante. Seguendo l’esempio portato avanti da Tesla, Zeekr ha realizzato una rete di ricarica proprietaria con circa 500 stazioni e oltre 2.700 colonnine ultraveloci. Secondo i piani entro l’anno arriverà a 1.000 stazioni e a 10.000 entro il 2026. Insomma, la strada del progresso e della mobilità alla spina prosegue a spron battuto, specialmente con l’esempio virtuoso e determinato di Geely e Zeekr.