La nuova batteria elettrica che si ricarica in un lampo

Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: Sito ufficiale Zeekr La Golden Battery di Zeekr

La Golden Battery di Zeekr rappresenta un traguardo tecnologico significativo nel panorama delle auto elettriche, offrendo una combinazione unica di ricarica ultra-rapida e una resistenza quasi indistruttibile. Nel contesto dell’e-mobility in rapida evoluzione, l’innovazione di Zeekr emerge come un punto di riferimento per l’intero settore.

Potenza e velocità di ricarica

La batteria LFP di Zeekr si distingue per la sua capacità di supportare una potenza di ricarica massima di 500 kW, una caratteristica che ridefinisce completamente le aspettative di ricarica rapida. Utilizzando l’esempio della batteria della Zeekr 007 da 75,6 kWh, è possibile ricaricare dall’10% all’80% in meno di 15 minuti, garantendo un’autonomia eccezionale per le lunghe distanze. Questo aspetto è fondamentale per migliorare la praticità delle auto elettriche e per rendere i veicoli elettrici più attraenti per un pubblico più ampio, eliminando una delle principali preoccupazioni degli utenti: i tempi di ricarica.

Oltre alle sue impressionanti capacità di ricarica, la Golden Battery si distingue per la sua straordinaria sicurezza e durabilità. La sua costruzione robusta, caratterizzata da una “struttura a sandwich”, ha permesso di superare test estremi che simulano condizioni avverse e impatti fisici severi. In confronto con concorrenti come la batteria NMC Qilin di CATL, la Golden Battery mostra una superiorità notevole nell’efficienza di utilizzo del volume, raggiungendo l’83,7%.

Elevate prestazioni e sicurezza ineguagliata

La Golden Battery non solo simboleggia il potere, ma segna anche un importante passo avanti nella praticità quotidiana delle auto elettriche. Grazie alla sua capacità di ricarica superiore, Zeekr stabilisce un nuovo punto di riferimento nel settore, promettendo di trasformare il modo in cui i consumatori percepiscono i veicoli elettrici in termini di comodità e affidabilità.

I test di sicurezza eseguiti sulla Golden Battery hanno dimostrato la sua capacità di resistere a condizioni estreme senza subire danni. Anche esposta a temperature di 700°C per oltre 4 minuti, la batteria non ha preso fuoco né è esplosa, superando gli standard di omologazione cinesi. Questi risultati consolidano la posizione di Zeekr come leader nel campo della sicurezza delle batterie, offrendo ai consumatori la sicurezza di una guida non solo efficiente, ma anche estremamente sicura.

La Golden Battery di Zeekr

La Golden Battery di Zeekr non è solo un’innovazione nel campo delle prestazioni e della sicurezza, ma rappresenta anche un importante passo avanti nella sostenibilità. La tecnologia LFP utilizzata nella batteria è nota per la sua maggiore stabilità e minor impatto ambientale rispetto ad altre tecnologie di batterie, come quelle a base di cobalto. Questo non solo migliora la sicurezza complessiva del veicolo, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale del settore automobilistico.

Nonostante Zeekr sia un nome relativamente nuovo in Europa, la sua influenza sul mercato cinese e il potenziale impatto a livello globale non possono essere sottovalutati. Come parte del gruppo Geely, che comprende marchi come Volvo, Lotus e Lynk & Co, Zeekr rappresenta il lusso e l’innovazione all’interno del gruppo. La presentazione della Golden Battery non solo rafforza la posizione di Zeekr nel mercato delle auto di lusso, ma pone anche l’azienda come un attore chiave nel settore dell’innovazione tecnologica globale.

In conclusione, la Golden Battery di Zeekr rappresenta un avanguardia nel settore delle auto elettriche. Con le sue eccezionali prestazioni di ricarica rapida e la sua durabilità quasi indistruttibile, Zeekr non solo sfida gli standard attuali, ma apre anche la strada a un futuro in cui le auto elettriche sono più efficienti, sicure e accessibili. Questo sviluppo non solo entusiasma gli appassionati di auto elettriche, ma segna anche un punto di svolta per l’intero settore automobilistico. La Golden Battery promette di portare la tecnologia delle batterie a un livello superiore, ridefinendo ciò che è possibile nel mondo dell’e-mobility.