Fonte: eicma Moto elettriche presentate all'EICMA

Giovedì 7 novembre apre i battenti a Milano l’edizione del 2024 di Eicma (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori) ovviamente nella sua consueta sede di Rho Fiera. Una manifestazione storica, che è arrivata alla sua edizione numero 110, ma anche un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle due ruote oltre che per tutti gli operatori del settore e gli addetti ai lavori: non a caso quest’anno gli spazi espositivi sono stati ampliati, con i padiglioni che da otto sono passati a dieci. In totale gli espositori presenti a Eicma 2024 sono ben 770 e da segnalare ci sono anche alcuni ritorni eccellenti, tra cui quelli di marchi iconici come Harley-Davidson ma anche come Bmw Motorrad. Eicma 2024 è aperta al pubblico da giovedì 7 a domenica 10 novembre e tra le tante novità da non perdere ci sono soprattutto quelle che riguardano l’elettrico.

Fonte: eicma

Harley Davidson: il grande ritorno a Eicma 2024

Partiamo allora proprio dal grande e tanto atteso ritorno di Harley-Davidson a Eicma 2024. Quello dell’iconica casa motociclistica di Milwaukee è un ritorno in grande stile, perché presenterà gran parte della propria gamma (sempre molto apprezzata dagli appassionati di due ruote), moto che hanno già conquistato milioni di motociclisti in tutto il mondo, ma anche alcune novità.

E, proprio tra le novità, spiccano anche alcuni modelli elettrici molto attesi dai tanti fan della Harley-Davidson che sono molto attenti e sensibili anche alle questioni ambientali e, di conseguenza, ai mezzi a zero emissioni. Per vedere tutte le proposte della Harley-Davidson, tra cui appunto quelle elettriche, non bisogna fare altro che recarsi allo stand E14 presso il padiglione 14. Di certo questo è uno degli stand da vedere assolutamente se vi recate a Eicma 2024.

Honda: gli scooter elettrici a Eicma 2024

Quando si parla di grandi case motociclistiche non si può non parlare di Honda. Sono ovviamente tante le moto di ogni tipo della casa giapponese presenti a Eicma (agli stand E70 e I30 del padiglione 15), ma per quel che riguarda i mezzi alimentati a elettricità, quelli più interessanti sono senza dubbio gli scooter.

Nel padiglione della casa motociclistica giapponese spicca in fatti l’Honda CUV e, uno scooter da 125 cc a zero emissioni in grado di raggiungere la velocità massima di 83 m/h e con un’autonomia superiore ai 70 km. Le batterie sono estraibile e per una ricarica completa sono necessarie 6 ore, ma ne bastano tre per raggiungere il 75% della carica. E poi c’è l’Honda EV Urban Concept, un prototipo elettrica con un design molto moderno e dall’elevata tecnologia. Insomma, gli appassionati alle due ruote non possono evitate di passare dagli stand Honda.

Can-Am: Pulse e Origin

Tra i mezzi a due ruote elettrici più interessanti presenti a Eicma ce ne sono due che arrivano dal Canada e sono entrambi prodotti dalla Can-Am: parliamo della Pulse e della Origin. Possono essere viste nello stadio A45 del padiglione 18, dove è presente anche in Can-Am Canyon, moto a tre ruote adatto per qualsiasi tipo di strada e di terreno.

Ma tornano a Pulse e Origin, quello che certamente stupisce di questi due modelli, è l’elevato tasso tecnologico oltre all’autonomia elevata: 160 km per il Pulse e 145 km per Origin. Quest’ultima può essere considerata una moto dual-purpose, adatta sia all’asfalto che allo sterrato.

EF49X: la fuoristrada elettrica

Chi fosse interessato a una moto per le proprie gite fuoristrada, perfette per percorrere le strade sterrate e a zero emissioni, non può non fare un salto nello stand della Loncin. Qui merita certamente più di una semplice occhiata la EF49X, fuoristrada elettrica del marchio Bicose caratterizzata dalle grandi prestazioni che è in grado di fornire.

Velocifero Mobster: il nuovo nato della casa italiana

Ma tra le grandi novità presentate a Eicma 2024 c’è anche il nuovo nato in casa Velocifero: parliamo di Mobster. Moto full electric disponibile in due versioni, quella da 125 cc e quella da 180 ecc, con un’autonomia dichiarata di 100 km (il Velocifero Mobster, oltre che nella versione elettrica, è realizzato anche in quella con il motore termico).

“L’ingresso del 180cc è per noi una novità: siamo felici di poterlo annoverare nella nostra gamma, rispondendo alle richieste di un pubblico che non si limita agli spostamenti cittadini. Inoltre, come per lo scooter Tennis, anche Mobster sarà disponibile nella versione elettrica”, ha spiegato a proposito della nuova moto il fondatore dell’azienda motociclistica italiana, Alessandro Tartarini.

Ultraviolette F77 Mach 2

Se siete appassionati di moto non potete poi perdervi la Ultraviolette F77 Mach 2, che può essere ammirata allo stand M02 nel padiglione 15 della startup indiana. La moto ha ora (finalmente) ottenuto anche l’omologazione per l’Europa d è certamente una della novità più interessanti per quel che riguarda le moto elettriche. Per guidarla è necessaria la patente A1 o A2.

“Crediamo che la F77 MACH 2 ridefinirà il futuro della mobilità elettrica a livello globale”, ha spiegato Narayan Subramaniam, CEO e Co-fondatore di Ultraviolette. La Ultraviolette F77 MACH 2, oltre che da un design certamente molto accattivante, è caratterizzata da un propulsore elettrico da 40 Cv di potenza e 90 Nm di coppia.

Eicma 2024: le altre moto elettriche

Chiudendo questa rassegna di moto e di scooter elettrici da non perdere a Eicma 2024, citiamo anche lo stand O80 nel padiglione 13 dove sono esposti i modelli della Zero Motorcycles, azienda leader per quel che riguarda le moto a zero emissioni.

Anche Royal Enfield, allo stand I04 del padiglione 15, presenterà poi la sua prima moto full electric. Allo stand I08 del padiglione 11 è invece presente Niu, l’azienda cinese festeggia i suoi primi dieci anni di vita presentando i propri modelli elettrici: ce ne sono vari esposti che gli appassionati possono vedere.

Allo stand L48 del padiglione 6 merita invece di essere visto il Morbidelli Sc125re, scooter elettrico che si caratterizza per un design un po’ rétro. Ma nello stand sono presenti anche altri modelli elettrici della Morbidelli. Concludiamo poi con un’altra storica casa motociclistica: la Ktm. Allo stand H70 del padiglione 18 sono tante le moto della casa motociclistica austriaca presenti, dove verranno presentate tutte le novità dal punto di vista tecnolgico dei propri modelli e anche alcune novità per quel che riguarda proprio la propulsione elettrica (anche se al momento non è stato svelato ancora nulla a riguardo).