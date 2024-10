Fonte: Comunicato Stampa Velocifero Velocifero Mobster: caratteristiche e versioni disponibili

Velocifero è pronto ad arricchire il proprio catalogo su due ruote: ha infatti presentato Mobster, uno scooter pensato per conquistare soprattuto i giovani. A caratterizzarlo sono le sue linee molto sportive, un design accattivante, prestazione eccellenti e un grande comfort: a idearlo e a disegnarlo è stato il fondatore della casa motociclistica italiana, Alessandro Tartarini. Andiamo allora a conoscere meglio e a scoprire nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere riguardo al Velocifero Mobster.

Velocifero Mobster: la presentazione di Alessandro Tartarini

A presentare il Velcifero Mobster è stato direttamente il fondatore dell’azienda, Alessandro Tartarini. “La nostra missione è sviluppare veicoli innovativi che rispondano alle sfide della mobilità moderna. Mobster, che verrà commercializzato in tutto il mondo, è stato concepito per coloro che desiderano guidare un mezzo sportivo e divertente”, ha dichiarato.

Velocifero Mobster anche nella versione elettrica: l’autonomia della batteria e le prestazioni

Presentando il nuovo scooter di Velocifero, Alessandro Tartarini ha parlato anche delle sue caratteristiche, parlando delle diverse cilindrate in cui verrà realizzato ma anche delle diverse motorizzazioni. Oltre che nella versione con il classico motore termico, lo scooter verrà realizzato anche in una versione totalmente elettrica, una scelta fatta anche per rispondere alle richieste dei propri potenziali clienti, considerando che soprattutto i più giovani sono sempre più attenti alle tematiche ambientali.

Per quel che riguarda la versione scooter elettrico, non si può non parlare dell’autonomia della batteria: un aspetto che è molto importante per quel che riguarda qualsiasi tipo di veicolo a zero emissioni. Il Velocifero Mobster ha un’autonomia dichiarata dalla casa costruttrice di 100 km. Per quel che riguarda i tempi di ricarica (altro aspetto fondamentale quando si parla di veicoli elettrici), sono necessario dalle 5 alle 6 ore per effettuare una ricarica completa.

Velocifero Mobster: le cilindrate disponibili

Per quel che riguarda la cilindrata, invece, le due versioni disponibili del Velocifero Mobster saranno quella da 125 cc e quella da 180 cc. “L’ingresso del 180cc è per noi una novità: siamo felici di poterlo annoverare nella nostra gamma, rispondendo alle richieste di un pubblico che non si limita agli spostamenti cittadini. Inoltre, come per lo scooter Tennis, anche Mobster sarà disponibile nella versione elettrica”, ha spiegato a tal proposito sempre Alessandro Tartarini.

La versione da 125 cc è in grado di erogare 8,9 kW di potenza 11,7 Nm di coppia, la versione da 180 cc è invece in grado di erogare 13,2 kW di potenza e 15,7 Nm di coppia. Se la versione da 125 cc è pensata più che altro per essere utilizzata in città (ma non solo), la versione da 180 cc permette di utilizzare il Velocifero Mobster anche al di fuori dei contesti puramente urbani.

Da segnalare inoltre che il Velocifero Mobster, intatte le sue versioni, si caratterizza anche per la sua tecnologia: è infatti dotato di un dashboard TFT da 5 pollici e sistema frenante avanzato.

Velocifero Mobster: i colori disponibili

Passando invece alle caratteristiche del Velocifero Mobster, va segnalato che lo scooter sarà disponibile sul mercato in quattro diverse colorazioni: il grigio, il rosso, il bianco e infine il giallo. Quattro colori differenti tra cui scegliere per cercare di incontrare i gusti del maggior numero possibili di clienti.