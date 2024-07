Fonte: 123RF Sfruttare tutta la lunghezza della corsia di accelerazione per guadagnare velocità e adeguarti al ritmo del traffico autostradale

L’ingresso in autostrada è uno dei momenti più critici per chi si mette al volante. Per assicurarsi di immettersi nella corsia di marcia in modo sicuro e fluido bisogna eseguire la manovra con precisione e attenzione, adottando la velocità adeguata e senza esitazioni. In questo modo non solo si minimizza il rischio di incidenti, ma si garantisce anche una migliore fluidità del traffico su queste arterie veloci.

Secondo il Codice della Strada, l’immissione in autostrada deve essere eseguita seguendo regole ben precise ma è altrettanto importante integrare queste normative con un approccio guidato dal buon senso e dalla massima prudenza.

Come gestire la precedenza nella corsia di immissione in autostrada

L’accesso in autostrada comporta di eseguire una serie di manovre e di rispettare le norme sulla precedenza, fondamentali per evitare incidenti e per mantenere la fluidità del traffico. La regola generale sulle strade, come delineato dall’articolo 145 comma 2 del Codice della Strada, stabilisce che ai veicoli che si avvicinano a un’intersezione, o le cui traiettorie stanno per intersecarsi, si applica il principio del dare la precedenza a destra, a meno che non vi siano segnalazioni contrarie.

Il contesto delle autostrade e delle strade extraurbane principali presenta specificità che modificano questa regola base. In autostrada, il veicolo che procede ad alta velocità sulla corsia di marcia ha la precedenza rispetto a quelli che tentano di immettersi dall’accelerazione. Questo principio, che si discosta dalla regola del “dare la precedenza a destra”, è dettato da ragioni di sicurezza.

L’articolo 176 comma 2 lettera a del Codice della Strada sottolinea questa eccezione, prescrivendo che chi si immette sulla corsia di marcia autostradale dalla rampa di accelerazione deve obbligatoriamente cedere il passo ai veicoli che sono già in circolazione. Questa disposizione garantisce che il traffico ad alta velocità possa proseguire senza interruzioni, riducendo il rischio di collisioni.

Come immettersi in autostrada senza incidenti

La corsia di accelerazione è progettata per consentire ai veicoli di raggiungere una velocità adeguata prima di immettersi nella corsia di marcia. È dunque importante utilizzare tutta la lunghezza della corsia per accelerare gradualmente. La velocità ideale per entrare in autostrada dovrebbe essere compresa tra gli 80 e i 90 km/h, così da allinearsi con il flusso del traffico.

Inserire tempestivamente la freccia di sinistra è fondamentale per avvisare gli altri conducenti della propria intenzione di immettersi in autostrada. In questo modo gli altri veicoli possono anticipare la manovra e adattarsi di conseguenza.

Il controllo costante degli specchietti retrovisori serve a valutare la presenza e la distanza dei veicoli alle proprie spalle. Si riesce così a scegliere il momento più sicuro per completare l’immissione. Una volta raggiunta la velocità adeguata e verificata la possibilità di inserirsi in sicurezza è importante non esitare. Indugiare può creare situazioni di pericolo. Se il traffico non consente un ingresso agevole è meglio rallentare leggermente in attesa del momento giusto, evitando però di fermarsi completamente, poiché ripartire da fermi richiederebbe più tempo e aumenterebbe il rischio di incidenti.

Sebbene la regola imponga a chi si immette di dare la precedenza ai veicoli già in corsia, è auspicabile che questi ultimi, se possibile, agevolino l’ingresso spostandosi nella corsia di fianco o rallentando leggermente, sempre mantenendo la sicurezza.

Le manovre da non fare per evitare incidenti

La corsia di accelerazione è progettata per consentire ai veicoli di raggiungere la velocità del traffico autostradale. Rallentare troppo può creare pericolosi colli di bottiglia e confondere gli altri conducenti. Fermarsi completamente nella corsia di accelerazione è estremamente pericoloso. Ripartire da fermi richiede molto tempo e spazio, aumentando il rischio di collisioni con veicoli che sopraggiungono ad alta velocità.

Non controllare gli specchietti retrovisori e i punti ciechi prima di immettersi è una delle cause principali di incidenti. È fondamentale essere consapevoli della posizione e della velocità dei veicoli che si avvicinano. Accelerare bruscamente nella corsia di accelerazione può essere pericoloso, specialmente se il traffico è intenso. Una accelerazione graduale e controllata è più sicura e permette di adattarsi meglio alla velocità del traffico.

Immettersi in autostrada senza utilizzare gli indicatori di direzione è pericoloso e imprevedibile per gli altri conducenti. Segnalare la manovra con largo anticipo è essenziale per una guida sicura. Esitare troppo a lungo prima di immettersi può essere altrettanto pericoloso quanto immettersi troppo in fretta. Trovare un equilibrio tra cautela e decisione è cruciale per un ingresso sicuro.

Dopo essersi immessi in autostrada, evitare cambi di corsia improvvisi. Mantenere la corsia finché non si è ben integrati nel flusso del traffico, poi segnalare e cambiare corsia gradualmente se necessario. Mantenere una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che precede è sempre importante, ma diventa centrale durante l’immissione in autostrada, per avere spazio sufficiente in caso di frenate improvvise.

Quali sono le sanzioni per chi non rispetta le regole

Immettersi in autostrada in sicurezza non è solo una questione di prudenza, ma anche di rispetto delle normative vigenti. L’articolo 176 comma 2 del Codice della Strada stabilisce precise disposizioni per l’immissione in autostrada e nelle strade extraurbane principali. La mancata osservanza di queste regole espone il guidatore a sanzioni amministrative.

Chi non rispetta le normative sull’immissione in autostrada rischia infatti di incorrere in una multa che varia da 87 a 344 euro. Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista anche la perdita di 2 punti sulla patente di guida. Queste misure sono pensate per incentivare una guida responsabile e ridurre il rischio di incidenti stradali.

Perché è importante il rispetto delle regole di immissione

Le regole per l’immissione in autostrada sono state progettate per garantire una fluidità del traffico e la sicurezza di tutti i conducenti. Rispettarle significa contribuire a un ambiente stradale più sicuro e a una circolazione più efficiente. Immettersi correttamente in autostrada comporta di:

utilizzare la corsia di accelerazione per raggiungere la velocità del traffico;

segnalare tempestivamente la propria manovra con gli indicatori di direzione;

controllare attentamente gli specchietti retrovisori e i punti ciechi;

procedere senza indugi una volta identificata un’opportunità sicura per immettersi.

Oltre alle sanzioni economiche e alla perdita di punti patente, la violazione delle regole di immissione può avere conseguenze ben più gravi. Gli incidenti causati da manovre errate o imprudenti possono provocare danni materiali e lesioni fisiche, mettendo a rischio la vita propria e quella degli altri utenti della strada.