Per omaggiare la presenza ai nastri della prossima Dakar, Dacia mostra una Duster dal carattere e dalle dotazioni speciali chiamata "Soul of Dakar"

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Renault La speciale Dacia Duster che omaggia la Dakar

Dacia si appresta a fare il suo debutto ufficiale alla Dakar 2025, una delle competizioni motoristiche più impegnative e leggendarie al mondo. La partecipazione a questo evento segna un momento significativo per il brand, che punta a dimostrare le sue capacità in un ambiente estremo e a comunicare i suoi valori di robustezza, affidabilità e attenzione all’ambiente. Per celebrare questo nuovo capitolo è stata presentata anche la Dacia Duster “Soul of Dakar“ una one-off davvero speciale.

La scelta di partecipare alla Dakar

Il cuore dell’avventura Dacia alla Dakar è il prototipo Sandriders, un veicolo progettato specificamente per affrontare le sfide del rally raid più famoso al globo. Questo prototipo, equipaggiato con un motore V6 da 3 litri sovralimentato con doppio turbo e alimentato con carburante sostenibile fornito da Aramco, incarna lo spirito di innovazione e di ricerca di soluzioni eco-compatibili che caratterizza precisamente Dacia.

La competizione, con la sua notorietà globale e il suo elevato livello di difficoltà, rappresenta un banco di prova ideale per testare tecnologie e soluzioni che potrebbero in futuro essere implementate nei veicoli di serie. Inoltre, la Dakar condivide con il marchio di origine romena valori fondamentali come l’orientamento all’outdoor, la solidità e l’efficienza, elementi che si riflettono nella gamma di veicoli stradali, in particolare nel nuovo Duster.

Dacia Duster Soul of Dakar: un omaggio all’avventura

Lo dicevamo poco fa, per celebrare la sua partecipazione alla Dakar 2025, Dacia ha realizzato un esemplare unico della Dacia Duster, denominato “Soul of Dakar”. Questo veicolo, basato sulla versione 4×4 della Duster, è contraddistinto da una livrea che richiama le colorazioni dei prototipi Sandriders e da una serie di accessori pensati per gli amanti dell’avventura.

La Soul of Dakar monta il motore tre cilindri 1.2 mild hybrid da 131 CV, abbinato a una trasmissione manuale a sei marce. L’altezza da terra è di 21,7 cm e l’assale posteriore a bracci multipli garantisce un’ottima escursione delle ruote, rendendo il veicolo adatto a percorsi fuoristrada. L’equipaggiamento di questa speciale one-off è completato da una serie di accessori InNature, come il portapacchi da tetto con una capacità di carico fino a 75 kg, un box rigido, un borsone e una pala, indispensabili per affrontare le sfide del fuoristrada. Inoltre, è possibile aggiungere lo Sleep Pack, che trasforma l’abitacolo in un comodo spazio per dormire, e la tenda da tetto.

La sfida della Dakar: un’opportunità per Dacia

La Dakar 2025 rappresenta una sfida importante per Dacia, ma anche un’opportunità per rafforzare la sua immagine di marchio innovativo e attento alla sostenibilità. La partecipazione alla gara permetterà a Dacia di: