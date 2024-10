Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ram Tucks presenta in Europa il nuovo Ram 1.500. Noto per la sua robustezza e versatilità, il pick-up è stato rinnovato per soddisfare le esigenze della clientela locale. Con un’attenzione particolare a efficienza, comfort e capacità di traino, vanta un design audace, dotazioni interne di lusso e motorizzazioni all’avanguardia. Con una combinazione di caratteristiche tecniche e innovazioni moderne, il modello si pone come il leader del segmento full-size dei pick-up, pronto a conquistare il Vecchio Continente.

Il comparto riscuote soprattutto consensi oltreoceano, tuttavia, in un mondo sempre più globalizzato, i canoni estetici e pragmatici sono in procinto di cambiare. Anche in Italia, i pick-up hanno smesso di essere definiti una semplice “americanata”. Le virtù in grado di valerne il successo nella madrepatria vengono ora riconosciute pure dagli scettici. In termini di comodità, è difficile trovare di meglio. Forti, possenti e capienti, riescono a trasportare qualsiasi tipo di oggetti, compresi quelli ingombranti. Hanno di che ringraziare i professionisti, oltre a chi ama partire in gite fuori porta nel fine settimana.

La praticità vince su tutto

Il nuovo Ram 1500 fa dell’imponenza un tratto distintivo. Fin dal primo sguardo, si viene investiti dalla percezione di un veicolo molto virile e, al tempo stesso, raffinato. Proprio quanto desiderava ottenere il centro stile reclutato per il progetto, chiamato a enfatizzare la solidità e l’agilità della quattro ruote. La griglia anteriore, più grande e inclinata in avanti, costituisce uno degli elementi distintivi dell’attuale look. Icona del marchio Ram, la griglia è disponibile in sette interpretazioni differenti, a seconda dell’allestimento selezionato. Adatto a soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo.

Merita poi di essere evidenziata la nuova griglia frontale con badge R-A-M, la quale, rispetto ai predecessori, guadagna volume. Il dettaglio contribuisce a sottolineare l’orgoglio del brand, rinomato in tutto per l’animo coriaceo e affidabile. Inoltre, i fari a LED di ultima generazione, insieme ai fendinebbia con funzione cornering, esaltano l’estetica e la sicurezza del mezzo, affinché la visibilità su strada sia ottimale.

Il Ram 1500 pone al primo posto nella scala delle priorità la praticità. A tal proposito, il portellone multifunzione posteriore è il proverbiale asso nella manica. Diviso in due battenti incernierati con apertura 60/40, agevola le operazioni di carico e scarico. Tale soluzione, unica nella categoria, si rivolge a chi usa il pick-up per trasportare attrezzature ingombranti o materiali pesanti. Chiunque sia interessato, ha facoltà di richiedere un portellone con apertura automatica tramite chiave elettronica. Un’idea smart, preziosa in quelle situazioni dove le mani sono occupate.

In un discorso pratico si inserisce il RamBox Cargo Management System. Trattasi di un sistema di stoccaggio esterno con illuminazione integrata e una presa elettrica da 115V, ideale per alimentare dispositivi elettrici o apparecchi durante le attività all’aperto o lavorative. Il sistema esalta la versatilità del Ram 1500, un mix di robustezza e funzionalità.

Display a non finire

Entrando nell’abitacolo, si percepisce subito la qualità dei materiali, tra cui pelle, metallo e dettagli in fibra di carbonio, riservati agli allestimenti di punta. I progettisti hanno rivisto gli interni, allo scopo di offrire agli occupanti un ambiente rilassante e ben isolato dai rumori esterni. Grazie a una meticolosa ingegneria acustica, le vibrazioni e i rumori della strada vengono ridotti al minimo.

Tra le prerogative del Ram 1500 figura il relax. Ad esempio, i sedili posteriori risultano reclinabili e concedono ampio spazio alle gambe, in modo da ridurre lo stress durante i lunghi viaggi. Il conducente e il passeggero anteriore beneficiano di sedute regolabili in modalità elettrica, provvisti di supporto lombare. Addirittura, negli equipaggiamenti di punta tipo il Tungsten, vantano una funzione di massaggio.

Sul fronte tecnologico, l’impianto di infotainment rappresenta l’eccellenza. Paragonato alla versione precedente, il salto di qualità compiuto stupisce, visto il processore cinque volte più veloce. Il “cervello elettronico di bordo” permette di gestire ogni funzione in maniera rapida e intuitiva, mediante il touchscreen da 14,9 pollici di diagonale. L’interfaccia personalizzabile consente la fruizione di due applicazioni simultaneamente mediante la modalità split-screen.

Il pieno di novità porta in dote anche lo specchietto retrovisore digitale. Attraverso una telecamera, esso offre una visuale posteriore in tempo reale, priva di ostacoli quali montanti o passeggeri. È possibile alternare tra la visione digitale e quella tradizionale: basta un semplice tocco. L’head-up display da 10 pollici mostra, invece, diversi contenuti, dalla velocità alla navigazione, fino alle funzioni di sicurezza attive.

Motori, allestimenti e prezzi

Sotto il cofano del Ram 1500 2024 alloggiano un’ampia gamma di motorizzazioni, preposte a combinare performance ed efficienza. Al centro, le nuove unità Hurricane e Hurricane High Output da 3.0 litri. Una famiglia di propulsori sei cilindri in linea, rappresentante una netta evoluzione nel panorama dei pick-up full-size.

L’Hurricane da 3.0 litri è in grado di sprigionare 420 CV e 636 Nm di coppia motrice massima. Rapportato ai tradizionali V8, registra un netto progresso a livello di prestazioni e consumi. La potenza non è comunque sufficiente? La risposta si chiama Hurricane High Output, da 504 CV e 706 Nm di coppia. Sebbene l’anima spinta conserva comunque un’efficienza superiore a tanti altri propulsori a sei cilindri attualmente sul mercato.

Entrambe le opzioni sono munite di sistemi all’avanguardia, tra cui due turbocompressori a bassa inerzia e iniezione diretta di carburante ad alta pressione. L’impianto di raffreddamento dedicato ottimizza il rendimento su strada. Le proposte realizzate mirano a soddisfare appieno il piano strategico Dare Forward 2030 sancito da Stellantis, in nome dell’ambiente. A completare il portafoglio c’è il collaudato Pentastar V6 da 305 CV e 364 Nm, abbinato a una trasmissione automatica a 8 marce TorqueFlite.

In Europa, il nuovo Ram 1500 sarà disponibile negli allestimenti Tradesman, Big Horn, Laramie, Rebel, Limited Tungsten e RHO. I prezzi di listino consigliati partono da 62.000 euro e gli ordini possono già essere effettuati nelle concessionarie. Entro il terzo trimestre del 2025 verrà il turno del Ram 1500 REV, la variante elettrica.

“Lo sviluppo dei prodotti Ram si allinea perfettamente alle mutevoli esigenze dei clienti in Europa. Si tratta di persone amanti della Ram Life, uno stile di vita indipendente che incarna lo spirito americano, offrendo al contempo comfort, convenienza e prestazioni eccezionali – afferma Eric Laforge, Responsabile Ram, Dodge per la Regione Enlarged Europe -. Unico marchio esclusivamente dedicato ai pick- up, Ram soddisfa queste esigenze con il nuovo Ram 1500, che vanta numerose innovazioni incentrate sui nostri cinque pilastri: efficienza, capacità, tecnologia, comfort e qualità premium”.