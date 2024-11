Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images Spicca il volo il mercato delle auto usate in Italia

Il mercato delle auto usate in Italia sta vivendo un periodo di forte crescita, trainato da diversi fattori, tra cui l’aumento dei prezzi delle auto nuove e la crescente attenzione verso la sostenibilità. Analizziamo nel dettaglio i trend di questo mercato in espansione. Fra i modelli preferiti spicca ancora una volta la Fiat Panda, che è la prediletta e la beniamina di chi ricerca anche il nuovo.

La crescita delle usate

Negli ultimi mesi si è assistito a un vero e proprio boom delle vendite di auto usate in Italia. Secondo i dati dell’Automobile Club Italia (ACI), a ottobre 2024 i passaggi di proprietà dei veicoli usati hanno registrato un incremento dell’8,4% rispetto allo stesso mese del 2023. Questo dato evidenzia una netta preferenza da parte degli italiani per l’acquisto di un’auto di seconda mano rispetto a un modello nuovo. A ottobre 2024, sono stati registrati 310.921 passaggi di proprietà per le sole auto e 410.576 per tutti i veicoli, a conferma della forte domanda nel settore dell’usato.

L’aumento dei prezzi delle auto nuove è uno dei principali fattori che spinge gli acquirenti verso il mercato dell’usato. Acquistare un’auto di seconda mano consente di risparmiare in alcuni casi anche più del 50% rispetto al prezzo di listino di un’auto nuova. Inoltre, la crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale ha portato molti a preferire l’acquisto di un’auto usata, riducendo così l’impatto ambientale legato alla produzione di nuovi veicoli.

Modelli più gettonati: Panda, Clio e 500

Tra i modelli di auto usate più venduti in Italia, la Fiat Panda si conferma al primo posto, seguita dalla Renault Clio e dalla Fiat 500. Queste vetture, apprezzate per la loro affidabilità, i bassi costi di gestione e la praticità, rappresentano una scelta ideale per chi cerca un’auto usata a un prezzo accessibile.

Nel mercato dell’usato in Italia, le alimentazioni tradizionali a diesel e benzina si confermano ancora prevalenti. Tuttavia, si registra una crescita significativa dell’ibrido a benzina, che a ottobre 2024 ha raggiunto una quota dell’8%, con un incremento del 66,6%. Anche le auto elettriche, pur restando ancora marginali con una quota dello 0,9%, mostrano un trend positivo con un aumento del 44,3%.

Radiazioni in aumento

Il trend positivo del mercato delle auto usate è accompagnato da un forte aumento delle radiazioni di veicoli, grazie all’effetto degli eco-incentivi che promuovono la rottamazione di modelli più vecchi e inquinanti a favore di veicoli più recenti ed ecologici. A ottobre 2024, sono state radiate 119.461 auto, con un aumento del 35,8% rispetto all’anno precedente. Questo dato indica una maggiore sensibilità verso l’ambiente e una volontà di rinnovare il parco auto italiano con modelli più efficienti.

Prospettive positive

Il mercato delle auto usate in Italia si presenta in ottima salute, trainato da una serie di fattori favorevoli come l’aumento dei prezzi delle auto nuove, l’attenzione alla sostenibilità e gli incentivi governativi. La crescita delle vendite, l’aumento delle radiazioni e l’interesse verso le alimentazioni alternative indicano un mercato dinamico e in continua evoluzione, con prospettive positive per il futuro. Vedremo se questo andamento verrà confermato anche nel lungo periodo o se ci sarà una contro tendenza nei prossimi mesi.