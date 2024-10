Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat Fiat 500 in offerta fino al 31 ottobre 2021: le condizioni

Sin dal ritorno nel 2007, la Fiat 500 è stata la “gallina dalle uova d’oro” per il Lingotto. Subito ben accolta nel mercato italiano ed europeo, la city car è andata incontro alle vere esigenze del pubblico di riferimento, in cerca di una vettura low-cost, adatta ad affrontare le affollate vie urbane. Tra le chiavi del successo è doveroso inserire anche il prezzo, molto competitivo. E vale a maggior ragione oggi, data l’interessante promozione in scadenza a fine ottobre. Chiunque sia tentato ad acquistarla dovrebbe approfittare del momento favorevole, visto il notevole vantaggio.

I prezzi di listino

La Cinquina viene proposta in due allestimenti, entrambi fino a esaurimento scorte, dato lo stop alla produzione. Inoltre, il listino prevede tre equipaggiamenti della versione cabrio e ben dieci della X, nonché il modello elettrico. La spesa minima da porre in preventivo ammonta a 17.700 euro, necessari ad acquistare la versione 1.0 Hybrid del 2023.

Ovviamente, intendiamo l’opzione base: con gli optional, la cifra sale, anche in maniera importante. I prezzi sono, inoltre, “chiavi in mano”, cioè comprensivi di IVA e delle varie spese di messa in strada, tolta l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione). Se questa è la Fiat 500 più economica, sul lato opposto troviamo la variante elettrica, in vendita a 29.950 euro.

L’offerta di ottobre

Solo per il mese di ottobre è disponibile un’interessante offerta relativa alla Fiat 500. Infatti, tra gli incentivi statali (del valore di 3.000 euro) e lo Sconto Fiat (di 2.250 euro) l’entry-level 1.0 Hybrid è acquistabile a 12.450 euro, in caso di rottamazione fino a Euro 2, e 10.950 euro in caso di finanziamento (per un risparmio di ulteriori 1.500 euro). Si tratta di un vantaggio economico rispettivamente pari a 5.250 e 6.750 euro.

Laddove la scelta ricada sul finanziamento, non è previsto alcun anticipo, mentre le 33 rate hanno un importo di 149 euro l’una (TAN 8,75%, TAEG 12,28%) e la rata finale è di 9.630 euro. La prima rata verrà pagata nel gennaio 2025. L’iniziativa non è cumulabile con altre.

Passando alla 500 elettrica, invece di 29.950 euro, è possibile acquistarla a 23.750 euro. Previo pagamento di un anticipo di 5.000 euro, i clienti dovranno corrispondere 35 rate da 199 euro e una maxi finale da 14.616 euro, altrimenti potranno restituirla o sostituirla. Sebbene lo scoglio sia piuttosto importante, in assenza degli ecobonus 2024 stanziati dal Governo, andati esauriti in poche ore, la proposta resta comunque interessante.

La Fiat 500 conserva il tipico fascino di un modello mai dimenticato né dalla nostra penisola né dall’estero. L’interpretazione attualmente in commercio riprende il fascino iconico e senza tempo, valso parecchie fortune a livello di vendite. Affine nello spirito all’esemplare originale, icona del boom economico italiano del dopoguerra, sfoggia, al contempo, delle linee contemporanee, di ottimo impatto.

Per quanto riguarda gli interni, è evidente l’attenzione riposta nell’ambiente. Si veda l’impiego di materiali sostenibili quali il Seaqual Yarn, un filato riciclato proveniente da plastica marina e terrestre, frutto delle recenti innovazioni compiute nel settore, in nome dell’ecosistema. Sotto il profilo delle funzionalità, la piccola torinese è dotata di tecnologie ausiliarie alla guida di livello 2 e telecamere a 360°, e annovera il sistema UConnect con touchscreen da 7 pollici, reattivo ai comandi e intuitivo nei meccanismi.