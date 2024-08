Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: iStock Il mese di luglio ha visto il mercato italiano delle auto usate far registrare numeri in crescita

Non è soltanto il mercato del nuovo a far registrare percentuali positive in Italia. Se a giugno, complici anche gli incentivi messi a disposizione del Governo, le compravendite effettuate nel nostro Paese avevano fatto segnare una percentuale del + 15%, sceso a + 4,7% nel mese di luglio, altrettanto positivi sono stati i dati inerenti il mercato delle auto usate. L’ACI, infatti, ha comunicato come nello scorso mese siano stati 283.592 i passaggi di proprietà con un incremento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il boom delle motorizzazioni ibride

Grazie ai dati forniti dall’Automobil Club è possibile osservare e comprendere i gusti degli automobilisti italiani per quel che riguarda il mercato dell’usato, soprattutto con riferimento alle motorizzazioni più richieste. A recitare un ruolo da protagonista sono sempre le vetture diesel con un percentuale del 44,8% di passaggi di proprietà, seguite dalle automobili benzina che nel mese di luglio 2024 hanno fatto segnare il 35,6%. Il dato più impressionante, però, è quello relativo alle auto ibride.

Complice anche un parco circolante che inizia ad arricchirsi, i modelli ibridi hanno fatto segnare un vero e proprio boom nel mercato dell’usato del mese di luglio 2024 facendo registrare un + 85% rispetto allo stesso periodo di 12 mesi prima. Nel complesso i passaggi di proprietà di auto ibride lo scorso mese hanno rappresentato il 9,3% del totale con un percentuale del 7,7% rappresentata da ibride benzina e dell’1,4% dalle ibride diesel.

La volontà degli automobilisti italiani di preferire l’ibrido ad altre tipologie di motorizzazioni emerge anche analizzando le percentuali di passaggi di proprietà delle vetture alimentate a metano che nel mese di luglio hanno fatto segnare appena l’1,8% del totale. Numeri ancora bassi anche per l’acquisto di auto usate elettriche in Italia. Nello scorso mese, infatti, questi passaggi di proprietà non sono riusciti a sfiorare l’1% del totale fermandosi allo 0,9% complessivo.

Con l’ecobonus crescono le radiazioni

Come abbiamo anticipato in apertura, il mercato del nuovo nel mese di giugno e nel mese di luglio ha fatto segnare numeri decisamente positivi complice la presenza dei tanto attesi incentivi governativi. Questi hanno avuto anche un altro effetto, ossia quello di far schizzare i numeri delle radiazioni nel mese di luglio 2024 con un incremento del 49,6% rispetto a luglio 2023 e un tasso unitario di sostituzione dello 0,97%. Cosa significa? Che per ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 97.

Interessante poi notare quali siano state le regioni dove sono avvenute le maggiori compravendite di auto usate. In cima alla classifica c’è il Piemonte con un totale di ben 21.728 passaggi di proprietà ed un incremento del 16,5% rispetto a quanto visto nello stesso periodo del 2023, mentre un dato negativo è arrivato dall’Emilia Romagna con un – 6,1% rispetto alle rilevazioni di 12 mesi prima ed un totale complessivo di 18.008 compravendite di auto usate.

Numeri positivi sono stati registrati in Lombardia, con un +5,1% ed un totale di 39.856 passaggi di proprietà, in Veneto, con un + 3,5% ed un totale di 19.135 compravendite di auto usate, e in Valle d’Aosta dove la percentuale positiva è stata del 6,6%. Stupisce, invece, il tonfo registrare in Trentino Alto Adige dove la diminuzione di passaggi di proprietà rispetto allo stesso periodo del 2023 è stata del – 24,8% con un totale di 5.230 auto usate vendute.