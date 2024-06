Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

La Pagani Huayra 730S è il modello più raro costruito

Un sogno che si avvera. Permettersi un’auto in edizione così limitata da essere unica al mondo è un lusso appannaggio solo della fascia più ricca della popolazione. Quando la “sete di lusso” chiama, Pagani risponde con la Huayra 730S, un modello di rara qualità artigianale. Il marchio italiano, fiorente realtà della Motor Valley, ha creato qualcosa di spettacolare e distintivo per Alejandro Salomon, un produttore cinematografico e grande appassionato di vetture veloci. Sebbene sia di nazionalità messicana, ha optato per un’eccellenza del Belpaese, a conferma della fama ancora riscossa dal tricolore sulla scena internazionale. In gergo tecnico, è una one-off, ovvero realizzata ad hoc, su richiesta del cliente.

Ispirata alla Zonda Tricolore

In compartecipazione con il centro stile della Casa, il fortunato proprietario ha definito le caratteristiche del gioiello su quattro ruote. Il look complessivo prende ispirazione dalla Zonda Tricolore, sebbene persegua l’indipendenza attraverso dei intriganti dettagli. Dalla trama ben visibile sotto la verniciatura blu, la fibra di carbonio forgia l’intera Pagani Huayra 730S. Simbolo di leggerezza, costituisce la scelta per eccellenza nel caso delle sportive, volta ad esaltare le performance, semplicemente mozzafiato. Osservato di profilo, il “missile su terra” presenta un paio di spunti: i cerchi dorati della Zonda e la bandiera tricolore.

Gli interni vantano un particolare rivestimento in pelle blu avvolgente i sedili, il volante, il cruscotto e il cambio. Ci troviamo in presenza di un’autentica opera d’arte in movimento, che non passa di certo inosservata. Giusto per completare l’opera, in termini di design dell’abitacolo, sfoggia dei dettagli ad hoc, a partire dai vetri azzurri. Sotto il cofano batte un V12 da 6.0 litri, “cuore pulsante” creato da Michael Kubler, un mito vivente e preziosa risorsa di Mercedes-AMG. Come indica il nome stesso della macchina, il propulsore è in grado di generare una potenza di 730 CV, tradotti in uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e in una velocità massima di 370 km/h.

Quanto costa

Nato il 7 dicembre 1984 a Città del Messico, Alejandro Salomon è il classico esempio di un self-made man. Cresciuto in una famiglia di classe media, ha sviluppato una passione per le vendite e gli affari in tenera età. All’età di 16 anni cominciò a interessarsi ai bolidi sportive. Sognava di possedere un giorno una McLaren F1 (fresca vincitrice al Concorso d’Eleganza Villa d’Este) e di partecipare a ogni evento organizzato in Messico. Siccome all’epoca si tenevano poche manifestazioni, andava nelle concessione per osservare e fare domande alle persone della zona. In questo modo strinse un’amicizia insieme a un uomo d’affari europeo ed ebbe il privilegio di rappresentarlo nella vendita delle sue auto in America.

Il primo affare realizzato fu insieme al papà di un amico, che desiderava una Ferrari 360: a dispetto dell’età, fu in grado di ottenere la fiducia di entrambe le parti e concluse la vendita dell’esemplare. Da lì in poi seppe costruirsi una formidabile carriera imprenditoriale, nonché di YouTuber, dove condivide spesso e volentieri video riguardanti le supercar di brand come Ferrari, Lamborghini e McLaren. A titolo personale vanta un parco macchine eccezionale, comprensivo anche delle Porsche 911 GT3 e 918. Non è chiaro se possegga ancora la Huayra 730S, avendola immessa sul mercato al costo monstre di 5,5 milioni di dollari.