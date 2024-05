Jeep Avenger, è il B-Suv più venduto in Italia nel 2024: ora è anche ibrido

Secondo l’elaborazione di Dataforce, Jeep Avenger continua a essere protagonista nel cuore del mercato italiano: è infatti il modello più venduto del 2024 nel segmento B-SUV. Il primo SUV Jeep disegnato in Italia offre una vasta gamma di opzioni: oltre alla versione completamente elettrica, è disponibile anche un efficiente motore a benzina da 100 CV con cambio manuale ed è stata appena lanciata la variante e-Hybrid con cambio automatico.

Jeep Avenger e-Hybrid rappresenta un punto di transizione importante e un’opportunità per entrare nel mondo della mobilità elettrica, particolarmente adatto per chi ancora non si sente pronto ad adottare completamente l’elettrico.

Dimensioni e motorizzazioni

Disegnato presso il Jeep Design Studio Europe di Torino, Avenger racchiude il DNA di Jeep in un SUV compatto, 4,08 metri, con una commistione unica di prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia. Gli interni sono capienti e versatili, e non mancano una serie completa di ADAS e dei sistemi più avanzati per un’esperienza a bordo completamente digitale e connessa.

Jeep Avenger con motore elettrico

Il nuovo gruppo propulsore comprende un motore elettrico da 400 volt che offre un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città, per viaggiare senza pensieri. Inoltre, grazie alla sua capacità di ricarica rapida, bastano tre minuti per il pieno quotidiano per percorrere 30 chilometri.

Jeep Avenger con motore a benzina

Per il massimo della libertà di scelta, Avenger è disponibile anche con un propulsore a benzina da 1,2 litri in grado di erogare una potenza massima di 100 cavalli a 5.500 giri/min e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri/min, con cambio manuale a 6 rapporti.

Jeep Avenger e-hybrid

La versione e-Hybrid di recentissima introduzione combina il meglio delle tecnologie del motore elettrico e di quello a combustione. Le prestazioni dell’auto sono garantite da un motore a combustione da 1,2 litri a 3 cilindri, da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un cambio elettronico automatico a doppia frizione a 6 rapporti. L’auto è stata progettata per garantire un’efficienza ottimale a livello di consumi, con una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 rispetto ai tradizionali motori con cambio automatico.

Jeep Renegade domina il mercato dei B-SUV ibridi plug-in

Il dominio di Jeep nel segmento B-SUV è confermato anche da Renegade, che è sempre leader tra i B-SUV ibridi plug-in con la proposta 4xe, e oggi si rinnova con il Model Year 2024. La tecnologia 4xe Plug-In Hybrid equipaggia, oltre a Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee, e rende i SUV Jeep ancora più performanti e divertenti da guidare, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”.

Allo stesso tempo sono modelli ideali per la guida quotidiana in città, per merito della tecnologia ibrida plug-in che consente di viaggiare a zero emissioni di CO2 e con un’autonomia urbana di circa 50 km in modalità full-electric. A bordo di Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, dunque, il divertimento diventa efficiente e la proverbiale capability off road Jeep esprime equilibrio tra piacere di guida e una maggiore attenzione per l’ambiente.