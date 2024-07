Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa DR Automobiles Groupe La ICH-X K2 non è come tutti i SUV e crossover

Nel panorama automobilistico odierno, le Case sono sempre orientate a sperimentare. L’ostinata (fino a sfociare, in alcuni casi, ossessiva) ricerca del profitto a breve termine, spegne la fantasia, l’estro, il coraggio di osare. Poi, esistono le eccezioni, capaci di restituire fiducia in un futuro dove ci sia ancora spazio per proposte meno convenzionali. Il fuoristrada ICH-X K2 si staglia come un’offerta audace e fuori dagli schemi.

Prodotta dal Gruppo DR Automobiles, costituisce un mezzo di caratura elevata, adatto a chi ha disponibilità importanti. Non confondiamola, infatti, con Evo e DR, i due marchi storici della compagnia: andremmo totalmente fuori rotta. Semmai il punto di riferimento sono le aziende premium, dalla lunga e conclamata storia, coltivata nel corso degli anni.

Stop al binomio

In rottura con solito binomio formato da SUV e crossover, dominante sul mercato oggi, l’esemplare appena svelato ha caratteristiche uniche. Attraverso un design robusto e votato all’off-road, interni curati oltre le aspettative iniziali e dotazioni tecnologie evolute, potrebbe recitare un ruolo importante, soprattutto in Italia. Benché le velleità del conglomerato non si limitino alla nostra penisola, bensì riguardino l’intero Vecchio Continente, rimaniamo il bacino di pubblico principale.

Dalla mole imponente, la ICH-X K2 fa tutto fuorché passare inosservata. Ecco, se fosse un agente segreto sarebbe il peggiore sulla faccia della Terra, in quanto verrebbe subito notata. Ma, in fondo, perché occorre nascondersi quando hai qualcosa di bello da mostrare? Alta quasi 1,90 metri, larga 2 e lunga quasi 4,70 m, domina la strada tramite una presenza decisa.

Il frontale è una dichiarazione d’intenti, aggressivo e dalle linee risolute, confermate dall’altezza da terra di 22 cm. Anche il meno ferrato degli automobilisti intuirà qual è il suo habitat naturale: lo sterrato. Invece di “spaventarlo”, i percorsi accidentati esaltano. Le grandi ruote da 20 pollici con pinze dei freni rosse strizzano, al contempo, l’occhio ad un utilizzo nel mondo civile. Infine, la livrea verde militare, le ampie superfici vetrate e la ruota di scorta sul portellone posteriore completano il look da esploratrice.

Un rifugio inaspettato

Salire a bordo della ICH-X K2 è come entrare in un rifugio inaspettato. Gli interni, curati nei minimi particolari, accolgono i passeggeri con sedili in pelle e dettagli ricercati in silver, i quali impreziosiscono la plancia, i pannelli porta e le bocchette d’aerazione. L’illuminazione ambientale contribuisce a creare un’atmosfera accogliente, l’ampio display da 12,3 pollici touch screen a esprimere il carattere moderno. Lo schermo domina la plancia, offrendo connettività sia con Apple CarPlay sia con Android Auto, e uno di analoghe dimensioni funge da quadro strumenti digitale.

Oltre ai “muscoli”, ICH-X K2 è pure “cervello”. Diverse dotazioni tecnologiche la rendono un’inarrestabile compagna di avventure. La trazione integrale, il riduttore centrale e il bloccaggio gestibili in modalità elettronica, nonché gli angoli d’attacco, di dosso e d’uscita, rispettivamente di 37°, 23° e 31°, le consentono di superare qualsiasi ostacolo, anche pendenze fino al 60%. Affronta con disinvoltura guadi fino a 50 cm di profondità, e sull’asfalto fa altrettanto un figurone.

Per quanto riguarda la motorizzazione, la scelta dei tecnici è ricaduta su un 2.0 diesel common rail da 162 CV, abbinato a una trasmissione automatica a otto rapporti. I consumi si aggirano intorno ai 10 km/l: niente male, considerando la massa e l’aerodinamica del veicolo. In vendita a 51.500 euro, la ICH-X K2 ema forte appeal.