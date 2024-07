Quinta generazione di MINI Cooper: semplicità, carisma e innovazione

E’ tempo di festa in casa Mini: 65 candelini per l’intramontabile Cooper

La quinta generazione di MINI Cooper torna alle radici del marchio, conservando le iconiche proporzioni che l’hanno resa celebre. L’elegante griglia frontale e il design minimalista degli interni si combinano con innovazioni digitali per offrire un’esperienza di guida coinvolgente e all’avanguardia. Nuova MINI è una sintesi perfetta tra tradizione e modernità, rivolta a chi cerca il piacere di guida di una classica tre porte senza rinunciare ai benefici della tecnologia contemporanea.

Motori potenti e scelta accurata di prestazioni

MINI continua a offrire una gamma di motori che soddisfano diverse esigenze di prestazioni. Nuova MINI Cooper è disponibile con due motori a benzina: il tre cilindri da 115 kW/156 CV e il quattro cilindri da 150 kW/204 CV. Il primo, designato con la lettera C, accelera da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi, mentre il secondo, identificato con la lettera S, raggiunge i 100 km/h in soli 6,6 secondi. Entrambe le versioni garantiscono un equilibrio tra efficienza e dinamismo, mantenendo l’inconfondibile go-kart feeling del marchio.

Fonte: Ufficio Stampa MINI

Design esterno: minimalismo con stile

L’esterno di nuova MINI Cooper rappresenta un esempio di minimalismo contemporaneo. Le superfici della carrozzeria sono caratterizzate da linee chiare e pulite, con sbalzi corti e un passo lungo che conferiscono alla vettura le tipiche proporzioni MINI. La griglia ottagonale frontale, insieme alle luci diurne a LED orizzontali, sottolinea il volto distintivo del modello. Il design include anche nuove firme luminose selezionabili per le luci di marcia diurna e le luci posteriori a matrice, tutte con animazioni di benvenuto e addio appositamente orchestrate.

Interni: tradizione e innovazione

Gli interni di nuova MINI Cooper sono un mix di elementi classici e innovativi. Il design minimalista si ispira alla Mini classica, con un cruscotto rivestito in tessuto bicolore, un nuovo volante e un display OLED rotondo. La barra di comando tipica di MINI e il sistema di ricarica wireless 2.0 per smartphone migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso. Il tetto panoramico in vetro illumina l’abitacolo, che può essere ampliato da 210 a 800 litri abbattendo il sedile posteriore.

Esperienza digitale avanzata

Nuova MINI Cooper introduce il MINI Operating System 9 e le MINI Experience Modes, che combinano design visivo, illuminazione ambientale e sound design per creare un ambiente di guida personalizzabile. Il display OLED ad alta risoluzione offre una logica di funzionamento simile a quella di uno smartphone, con funzioni disposte sotto forma di widget e menu selezionabili tramite touch. L’innovativo MINI Intelligent Personal Assistant (IPA) permette di controllare funzioni come navigazione, telefonia e intrattenimento tramite comandi vocali.

Sicurezza e comfort di guida

MINI Cooper offre una serie di sistemi di assistenza alla guida per garantire sicurezza e comfort. La funzione Safe Exit avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima dell’apertura delle porte, aumentando la sicurezza nei parcheggi. Il pacchetto MINI Navigation opzionale include visualizzazione 3D, Augmented View e informazioni sulle possibilità di parcheggio. Il pacchetto Driving Assistant Plus aggiunge supporto per il mantenimento della corsia e il controllo automatico della velocità, rendendo la guida in città più agevole e sicura.

Personalizzazione estetica

Le nuove varianti di allestimento Essential, Classic, Favoured e JCW offrono ampie possibilità di personalizzazione. Gli acquirenti possono scegliere tra diverse verniciature della carrozzeria e rivestimenti interni, combinando colori del tetto per creare contrasti unici. Il design esclusivo del tetto Multitone, disponibile con il pacchetto Favoured Trim, presenta una sfumatura a tre colori che aggiunge un tocco distintivo. I nuovi cerchi in alluminio, ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, completano il look raffinato della vettura.

La quinta generazione di MINI Cooper rappresenta un’evoluzione significativa per il marchio, combinando il meglio della tradizione con innovazioni tecnologiche avanzate. Con il suo design minimalista, motori potenti e un’esperienza d’uso coinvolgente, nuova MINI Cooper continua a incarnare il piacere di guida che ha reso leggendaria questa icona automobilistica. Che si scelga la versione a tre cilindri o quella a quattro cilindri, promette di offrire prestazioni eccellenti e un’esperienza di guida unica nel suo genere.