Fonte: Ufficio Stampa Mini Tante novità per la Mini Cabrio

Continua il programma di rinnovamento della gamma MINI. La Casa inglese ha svelato un nuovo componente per la sua offerta di veicoli di nuova generazione, la Nuova MINI Cabrio. Si tratta di un’aggiunta importante per MINI che, con la sua Cabrio, ha registrato, nel corso degli ultimi anni, ottimi risultati, confermandosi come un punto di riferimento di un segmento di mercato che attira l’attenzione di tantissimi appassionati.

Una Cabrio tutta nuova

La Nuova MINI Cabrio si rinnova, proponendo gli elementi estetici introdotti dalla Nuova MINI, con un frontale inedito, arricchito dalla griglia ottagonale e dal sensore radar che viene installato nel montante centrale. Debuttano anche i nuovi fari LED a forma circolare e con tre firme luminose, ora parte della dotazione di serie della Cabrio. Ci sono poi i cerchi in lega, disponibili con dimensioni comprese tra 16 e 18 pollici, mentre la capote in tessuto di alta qualità è ad azionamento elettrico. Il tetto può essere aperto in 18 secondi (anche in movimento, con una velocità fino a 30 km/h). La chiusura, invece, avviene in 15 secondi. Il bagagliaio ha un volume compreso tra i 160 litri e i 215 litri, in base alla posizione della capote.

Come da tradizione per i modelli MINI, c’è tanta personalizzazione (con 12 colori per la carrozzeria) e all’interno si registra l’adozione di uno stile minimalista, con tante chicche di design e spazio alla tecnologia. Da segnalare anche il display OLED circolare (con diametro di 240 mm) e il nuovo MINI Operating System 9. Da segnalare anche il nuovo MINI Intelligent Personal Assistant, attivabile con il comando Hey MINI. Ci sono poi sette MINI Experience Modes per modificare l’atmosfera dell’abitacolo (anche con capote abbassata). Presente anche l’iconica MINI toggle bar, posizionata al centro dell’abitacolo.

Fonte: Ufficio Stampa Mini

Per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni, invece, è possibile scegliere tra tre motori benzina da due litri. Tutte le unità in gamma hanno quattro cilindri e puntano ad offrire una guida divertente, con un occhio a consumi ed emissioni. La versione base MINI Cooper Cabrio C, ha una potenza di 163 CV e una coppia di 250 Nm ed è in grado di raggiungere i 220 km/h con uno 0-100 km/h completato in 8,2 secondi. C’è poi la MINI Cooper Cabrio S che arriva a 204 CV e 300 Nm di coppia, con una velocità massima di 237 km/h e uno 0-100 km/h completato in 6,9 secondi. La gamma di completa con la versione JCW, che offrirà un livello di potenza superiore. I dettagli su questa variante arriveranno in un secondo momento. Per il momento, non sono in programma versioni elettrificate. Per la mobilità a zero emissioni c’è la MINI Cooper elettrica di nuova generazione.

Prezzi e disponibilità

La Nuova MINI Cabrio sta per arrivare sul mercato, anche se sarà necessario attendere ancora qualche mese prima di poterla ordinare. La vettura sarà mostrata in anteprima in occasione del Salone dell’auto di Parigi, al via tra poche ore con l’edizione 2024. Successivamente, è prevista l’apertura degli ordini con una disponibilità effettiva che partirà dal primo trimestre del 2025. Per quanto riguarda i prezzi, in Germania, si partirà da 31.200 euro. Per l’Italia sarà necessario attendere le prossime settimane per avere qualche informazione in più.