Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Lulop La nuova MINI Cooper può essere acquistata anche nella più performante versione S

Power of choice MINI, icona britannica che ha sempre fatto dello stile una cifra distintiva, non fa discriminazioni in quanto a motore. Sulla falsariga della politica attuata da BMW, la Casa madre, lascia alla clientela il potere di scegliere il sistema di alimentazione congeniale. E così ora arricchisce il rispettivo portafoglio prodotti con la MINI Cooper a benzina.

All’interno della famiglia, designa i livelli di potenza del modello base con la lettera C e il brioso Performance Enhanced con la lettera S. In totale, entrano due propulsori, a tre quattro cilindri. Il celeberrimo go-kart feeling del brand viene portato su strada anche nella nuova generazione.

Design minimalista

Si erge a manifesto del modus operandi il design, che esalta il piacere di guida e limita l’impronta ecologica. Il minimalismo contemporaneo caratterizza le superfici chiare della carrozzeria. Gli sbalzi e il cofano corti fanno da contraltare al passo lungo, cosicché la vettura abbia le tipiche proporzioni della gamma MINI. L’evoluzione dei tempi non impedisce, infatti, di confermare gli stessi principi valse fortune in passato.

A tal proposito, il tipico volto è rimarcato dalla nuova griglia ottagonale, dai contorni in filigrana. Sul montante orizzontale tra le prese d’aria è presente il sensore radar, il più piccolo del BMW Group. Nelle manovre il conducente è aiutato da un totale di 12 rilevatori a ultrasuoni, supportanti i sistemi ausiliari, per una maggiore sicurezza. Le luci diurne a LED permettono di avere condizioni di illuminazione ideali, anche in piena notte. Tre firme luminose, selezionabili sia all’anteriore sia al posteriore, coniugano funzionalità e resa scenografica.

Less is more

Ispirata alla Mini classica, la Cooper 2024 adotta il principio del “less is more” pure all’interno. Linee pulite e superfici essenziali dominano l’abitacolo, a garantire un senso di spaziosità e modernità. Al centro della plancia spicca il display OLED rotondo, circondato dalla caratteristica barra di comando. Rivestito in tessuto bicolore, il cruscotto conferisce un tocco di raffinatezza e contribuisce all’atmosfera accogliente.

Tramite la toggle bar è possibile accedere facilmente ai comandi principali, come il freno di stazionamento, il selettore delle marce, il tasto start/stop, il selettore della modalità di guida e il controllo del volume. Il selettore del cambio nella consolle centrale è stato eliminato per lasciare spazio al sistema wireless 2.0 per ricaricare lo smartphone in modo pratico.

Al conducente è avvicinata la Interaction Unit, in maniera da favorirne l’utilizzo. Il display OLED ad alta risoluzione, con un diametro di 240 mm, offre una grafica nitida e un’interfaccia intuitiva, simile a quella di un telefonino. Nella parte superiore dello schermo compaiono le informazioni rilevanti, tra cui la velocità e il consumo di carburante, mentre le funzioni chiave (Navigazione, Media, Telefono e Guida) sono raggiungibili tramite icone nella parte inferiore. Il tetto panoramico in vetro evidenzia un’atmosfera luminosa e ariosa.

L’abitacolo è personalizzabile a piacimento grazie a diverse opzioni di illuminazione. I Driving Modes lasciano all’automobilista il compito di adattare l’assetto e la risposta del veicolo in base alle rispettive preferenze, per un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente. A dispetto delle dimensioni compatte, che la rendono ideale negli spostamenti tra le affollate vie urbane, la nuova MINI Cooper, dopo la versione elettrica presentata lo scorso anno, concede poi tanto spazio ai passeggeri. Nessuno da far salire a bordo? Il sedile posteriore abbattibile di 60:40 consente di ampliare la capienza del vano bagagli da 210 a 800 litri.

Innovazioni digitali

Una serie di innovazioni digitali nella MINI Cooper 2024 si traduce in una vasta personalizzazione. Le MINI Experiences presentano una brillante combinazione di grafiche illuminate, sound design e illuminazione ambientale. Due proiettori mostrano sul cruscotto diverse immagini a seconda della modalità selezionata, ciascuna dotata di uno sfondo unico, sostituibile con una foto dell’archivio privato tramite app.

I colori prevalenti dello scatto scelto si estendono alle superfici tessili del cruscotto e dei pannelli delle porte. Un’acustica specifica accompagna nel viaggio, amplificando le emozioni al volante. Le innovazioni interessano poi la sicurezza, al top. Monitora l’area circostante il mezzo parcheggiato il Safe Exit, preposto ad avvisare gli occupanti dell’arrivo di altri utenti della strada prima di aprire la portiera. Consiste in un pacchetto di tecnologie ausiliare il Driving Assistant Plus: basato su telecamere e radar, include il supporto allo sterzo e al mantenimento della corsia, il controllo automatico della velocità e della distanza, la frenata automatica d’emergenza.

Con la semplice frase “Hey MINI”, l’assistente vocale IPA (Intelligent Personal Assistant) entra in funzione. Con un linguaggio naturale, possono essere impartiti vari comandi circa la navigazione, la telefonia, l’intrattenimento e le impostazioni. L’avanzato sistema di navigazione, con supporto per la visualizzazione 3D e Augmented Reality, dà informazioni sul traffico in tempo reale e la possibilità di ricerca di parcheggi con pagamento digitale. Inoltre, l’innovativo Digital Key Plus permette di trasformare lo smartphone in una chiave digitale. Servirsene è un gioco da ragazzi: l’auto si sblocca in automatico e carica le impostazioni personali quando il guidatore le si avvicina.

Motori e allestimenti

La nuova MINI Cooper a combustione interna ha due potenti varianti di motore, che garantiscono prestazioni entusiasmanti e un piacere di guida inconfondibile. Monta un’unità a tre cilindri da 156 CV e 230 Nm di coppia motrice massima la “C”, in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi. Per quanto riguarda, invece, la “S”, essa sprigiona 204 CV e 300 Nm, tradotti in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Oltre alle motorizzazioni brillanti, il sistema di sospensioni e smorzamento ne esalta l’agilità.

Lo sterzo diretto e preciso, tratto distintivo del brand, e i freni potenti assicurano un controllo impeccabile in qualsiasi circostanza. Entrambe le declinazioni sono proposte in quattro varianti di allestimento: Essential, Classic, Favoured e JCW (John Cooper Works). Ognuna vanta verniciature della carrozzeria e rivestimenti interni specifici. In esclusiva, il Favoured Trim vanta un design Spray-Tech per il tetto Multitone, con una sfumatura a tre colori per un look davvero speciale. Infine, sono disponibili nuovi design dei cerchi in lega da 16 a 18 pollici, ottimizzati sotto il profilo aerodinamico, nonché di caratterizzazione grafica ed efficienza.