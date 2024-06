Fonte: Ufficio Stampa Stellantis I prezzi della Nuova Fiat Pandina sono trapelati online

Fiat continua il suo programma di aggiornamento della gamma. Tra le novità in arrivo c’è la nuova Fiat Pandina, una serie speciale pronta a debuttare sul mercato in parallelo a un aggiornamento completo della segmento A della Casa italiana, che andrà ad adeguarsi alle nuove norme UE in termini di sicurezza. In attesa del lancio commerciale, in rete iniziano a circolare alcune indiscrezioni sulla gamma della Nuova Fiat Panda e sulla nuova versione speciale Pandina. In particolare, le anticipazioni riguardano il prezzo del modello.

Due allestimenti e una versione speciale

La gamma della Nuova Fiat Panda si articolerà in quattro diverse versioni. In arrivo, infatti, ci sono due allestimenti, Classic e Classic con Pack City, oltre alla versione speciale Pandina, già svelata lo scorso mese di febbraio dalla Casa italiana. Per tutta la gamma ci sarà il motore 1.0 da 70 CV, dotato di sistema mild hybrid da 12 V. Questa motorizzazione, oramai punto di riferimento della gamma Panda da diversi anni, sarà l’unica opzione a disposizione della clientela. La nuova versione della city car di Fiat, infatti, non avrà altre motorizzazioni (non ci sarà più la Panda GPL).

Fiat ha oramai detto addio anche alla Panda 4×4. Ricordiamo che la Nuova Panda sarà presto affiancata da una grande novità per la gamma Fiat: la Casa italiana, infatti, ha anticipato il debutto della Nuova Fiat Grande Panda, modello di segmento B da 3,99 metri che arriverà sul mercato con la possibilità di sfruttare una variante elettrica oltre che una ibrida. L’attuale Panda, in ogni caso, continuerà ad essere un riferimento del mercato italiano e europeo. La produzione è stata estesa fino al 2029: la segmento A prodotta a Pomigliano d’Arco, quindi, diventerà uno dei modelli più longevi della storia di Fiat e del mondo dei motori.

I prezzi

La Nuova Fiat Panda dovrebbe arrivare sul mercato con un listino prezzi che partirà da 15.900 euro. Si tratta di un valore indicativo: Fiat, molto probabilmente, metterà a disposizione degli utenti un’offerta lancio che consentirà di ridurre la spesa effettiva. Questa versione, corrispondente all’allestimento Classic, includerà tutti gli ADAS obbligatori oltre al quadro strumenti digitale da 7 pollici e ai sensori di parcheggio posteriori.

Ci sarà anche il logo Pandina, sia all’interno che all’esterno. Per i clienti più esigenti, inoltre, Fiat metterà a disposizione la versione Classic con Pack City che sarà proposta al prezzo di 16.550 euro aggiungendo, rispetto alla versione base, anche il Cruise Control, la radio con display da 5 pollici e comandi al volante e alcuni elementi extra come gli specchi regolabili e riscaldabili elettronicamente.

Come opzione è possibile aggiungere la configurazione a cinque posti. La gamma si completerà con la versione Pandina, allestimento (che potrebbe essere anche una serie speciale) con Cross Look, luci diurne a LED, fendinebbia, radio Uconnect con display da 7 pollici, DAB, Bluetooth e supporto Android Auto e Car Play.La dotazione di quest’allestimento includerà anche il sensore pioggia e crepuscolare. All’interno, inoltre, ci saranno i sedili in Sequal. Il prezzo di questa versione sarà di 18.900 euro. Tutte le informazioni riportate in precedenza sono ancora da confermare ufficialmente. Il lancio della Pandina potrebbe avvenire nel corso del mese di luglio prossimo.