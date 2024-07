Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Nuova Fiat Panda parte da 15.900 euro

La Fiat Panda si rinnova: la Casa italiana ha appena annunciato l’apertura degli ordini della nuova versione della segmento A prodotta a Pomigliano d’Arco. Il modello, che era già stato svelato nei mesi scorsi con la presentazione dell’allestimento top di gamma Pandina, arriva sul mercato con diverse novità oltre che con tutta la dotazione obbligatoria di ADAS, necessaria per rispettare le ultime normative europee. La gamma della Panda è stata semplificata, con solo due allestimenti e un pack di accessori disponibile per la versione base. La vettura continua ad essere proposta con una sola motorizzazione, con sistema mild hybrid per ridurre le emissioni e i consumi.

Via agli ordini

La Fiat Panda, che resterà in produzione fino al 2029, si aggiorna. La nuova versione della city car italiana rispetta ora gli standard europei, in termini di sicurezza e emissioni, e propone una dotazione aggiornata, più tecnologica e completa. Questa nuova versione della Panda è ora ordinabile nelle concessionarie del marchio Fiat. La gamma propone due allestimenti: c’è la versione base, chiamata semplicemente Panda, e l’allestimento top di gamma, chiamato Pandina e dotato del “cross look” che caratterizzava la Panda 4×4, ora non più in listino.

Il listino prezzi della nuova Panda parte da 15.900 euro, con l’allestimento base Panda. Rispetto alla versione precedente, il listino della Fiat Panda registra un aumento di 400 euro per quanto riguarda la variante base. Questa versione può essere arricchita con il Pack City (+650 euro) che aggiunge vari elementi come il Cruise Control e la radio con display touch da 5 pollici. Con questo pack, inoltre, è possibile richiedere anche il kit a 5 posti (+270 euro). L’allestimento base della city car della Casa italiana si caratterizza per il classico Urban Look della Panda.

Al top della gamma, invece, c’è la Pandina, allestimento più completo che viene proposto con un prezzo di 18.900 euro. Per passare a questo allestimento, quindi, servono 3.000 euro in più. La dotazione di questa versione include la Radio DAB con display touch da 7 pollici e supporto ad Android Audio e Apple Car Play oltre ai cerchi Style da 15 pollici bicolore, i sensori pioggia e crepuscolare, il Cruise Control, i vetri privacy, i 3 appoggiatesta posteriori e le luci diurne a LED. In questo caso, come detto in precedenza, la carrozzeria ha la configurazione Cross Look. Nel corso del prossimo futuro, la Panda, in questa veste rinnovata, sarà affiancata dalla Grande Panda, modello destinato al segmento B del mercato.

Un solo motore

La Fiat panda, anche in veste rinnovata, continua ad essere proposta in un’unica configurazione, per quanto riguarda il motore. Sotto al cofano, infatti, c’è il 1.0 FireFly. Il propulsore tre cilindri turbo è dotato di un sistema mild hybrid a 12 V ed è in grado di garantire una potenza massima di 70 CV. I dati forniti dalla Casa confermano un consumo medio, nel ciclo misto WLTP, di 5,1-5 litri per ogni 100 chilometri, con emissioni comprese nel range 116-113 grammi di CO2 per ogni chilometro percorso nel ciclo misto WLTP.