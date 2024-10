Fiat ha aperto gli ordini della Grande Panda in Francia e nei Paesi Bassi: soltanto verso la fine del 2024 comunicherà quelli relativi al mercato italiano

La Fiat Grande Panda, il nuovo modello completamente elettrico prodotto in Serbia, è pronta a conquistare il mercato europeo. I primi Paesi in cui sarà possibile ordinare la city car sono la Francia e i Paesi Bassi. Prime tappe di una nuova avventura, nel tentativo di replicare i fortunati riscontri ottenuti in passato dal mito italiano. Lungo la nostra penisola toccherà attendere la fine dell’anno: solo allora conosceremo il listino prezzi.

Mentre Pomigliano d’Arco continua a produrre la Pandina, un restyling della passata generazione, il Lingotto apre il capitolo EV. Le consegne nelle concessionarie sono previste per i primi mesi del 2025.

Il listino per la Francia e i Paesi Bassi

In Francia, la Fiat Grande Panda è ordinabile in due versioni: Red e La Prima. Grazie agli incentivi statali per l’acquisto di vetture elettriche, i prezzi risultano molto competitivi: la Red parte da 15.900 euro, mentre La Prima da 18.900 euro. Le agevolazioni possono raggiungere fino a 7.000 euro, a seconda del reddito del compratore, rendendo la Fiat Grande Panda una scelta ancora più interessante.

Quando, nei giorni scorsi, l’attuale CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha imputato al nostro Governo di stanziare pochi incentivi forse pensava proprio all’impegno transalpino. Se le BEV rimangono finora una minima parte del parco circolante italiano (circa l’1%), lo scoglio economico costituisce, infatti, una delle ragioni principali. Al fine di ridurre in maniera significativa l’inquinamento nelle grandi città, l’attuale amministrazione d’oltralpe concede dei grossi aiuti alle famiglie meno abbienti. E il leasing social lo aveva già manifestato.

In Olanda, invece, la cifra da porre in preventivo risulta maggiore: la versione Red costa 25.990 euro, mentre La Prima 28.990 euro. Tuttavia, anche qui sono disponibili contributi fino a 2.950 euro, affinché la vettura faccia presa su un’ampia platea di consumatori.

Le dotazioni di Red e La Prima

Tutte e due le versioni offrono delle buone dotazioni, in rapporto al prezzo. La Red è equipaggiata di serie con climatizzatore manuale, sistema multimediale da 10,25 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, quadro strumenti digitale da 10 pollici, sistemi di sicurezza e assistenza alla guida come la frenata d’emergenza e il Lane Keeping Assist. La Prima, invece, prevede climatizzatore automatico, cerchi da 17 pollici, navigatore e sensori di parcheggio anteriori. Un pacchetto adatto ai gusti e alle esigenze di chi è sensibile alle novità tecnologiche.

A prescindere dalla scelta effettuata, i modelli condividono la medesima motorizzazione elettrica. Con una batteria da 44 kWh e un motore anteriore da 113 CV, la Fiat Grande Panda raggiunge una velocità massima di 132 km/h, mentre l’autonomia stimata è di 320 km nel ciclo WLTP. La city car alla spina supporta la ricarica in corrente alternata (AC) fino a 11 kW e in corrente continua (DC) fino a 100 kW, così da proporre un’adeguata versatilità in termini di ricarica sia a casa sia alle stazioni pubbliche.

Nonostante il lancio del modello elettrico, Fiat ha già confermato l’introduzione nei prossimi mesi di una variante mild hybrid a benzina da 100 CV: avrà un prezzo inferiore ai 19.000 euro. Inoltre, si attende l’arrivo di ulteriori allestimenti, con configurazioni più accessibili e mirate a un pubblico ancora più vasto.