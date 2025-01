Il giorno tanto atteso è arrivato, la FIAT Grande Panda debutta in Italia per rivoluzionare il segmento B. I prezzi di lancio dell'utilitaria ibrida ed elettrica

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis FIAT Grande Panda debutta in società

La Fiat Grande Panda, presentata come capostipite di una nuova famiglia globale, segna un ritorno strategico del marchio torinese nel segmento B, un territorio dove FIAT ha consolidato una leadership pluridecennale con oltre 23 milioni di veicoli venduti in Europa. Il nuovo modello inedito, frutto dell’ingegno del Centro Stile FIAT di Torino, trae ispirazione dalla celebre Panda degli anni ’80, reinterpretandone lo spirito in chiave contemporanea attraverso un design distintivo e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Oggi è il giorno del grande debutto sul mercato italiano, l’inizio di una nuova era.

Uno stile già inconfondibile

La Fiat Grande Panda è costruita su una piattaforma globale multi-energia, che le conferisce una versatilità unica, permettendole di adattarsi alle diverse esigenze dei clienti in ogni angolo del globo. Il design esterno della è caratterizzato da dimensioni compatte, con una lunghezza di 3,99 metri, un’altezza di 1,57 metri e una larghezza di 1,76 metri. Nonostante la sua forma contenuta, il veicolo offre un elevato livello di comfort per cinque passeggeri, dimostrando una buona ottimizzazione degli spazi interni.

Gli esterni sono un chiaro omaggio al passato, con richiami alla Panda degli anni ’80, ma al contempo non mancano linee moderne e audaci. I passaruota pronunciati, le superfici morbide e le protezioni anteriori e posteriori in color argento conferiscono al veicolo un aspetto robusto e distintivo. Poi, i fari PXL LED esaltano tutto il pacchetto grazie a uno stile che rimanda ai videogiochi degli anni ’80 e alle finestre a forma di cubo dello storico stabilimento del Lingotto. Inoltre, la scritta “PANDA” in rilievo 3D sulle portiere e il logo “FIAT” sul retro sottolineano le radici del marchio. Un particolare effetto lenticolare sul montante C crea un’illusione ottica, passando dal logo FIAT alle quattro strisce. La nuova Grande Panda è disponibile in sette colori vivaci: giallo Limone, bronzo Luna, azzurro Acqua, blu Lago, rosso Passione, nero Cinema e bianco Gelato.

Dentro alla FIAT Grande Panda

L’abitacolo della Grande Panda è progettato per massimizzare il comfort di tutti i passeggeri, offrendo ampi spazi per le spalle e numerosi vani portaoggetti. La plancia vanta una capacità di stivaggio di 13 litri, con 3 litri concentrati in un unico vano. Il bagagliaio, invece, garantisce una capienza di 412 litri nella versione ibrida e di 361 litri nella versione elettrica. L’interno è ulteriormente impreziosito da dettagli colorati, come inserti gialli nell’area dell’infotainment, nel tunnel centrale e nel cruscotto, con il blu Tasmania come tema principale. Infine, il cruscotto da 10’’ e la radio digitale da 10,25’’ evocano la forma della pista del Lingotto.

Le motorizzazioni

La FIAT Grande Panda è disponibile in due varianti di motorizzazione: ibrida ed elettrica. La prima è dotata di un motore turbo da 1,2 litri a 3 cilindri da 100 CV, una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un cambio automatico eDCT a doppia frizione. Questo sistema ibrido comprende un motore elettrico da 21 kW, un inverter e un’unità centrale della trasmissione, che lavorano in sinergia per elevare le prestazioni del veicolo. Questa tecnologia offre una maggiore flessibilità a bassi regimi, partenze fluide e silenziose, e recupero di energia durante la decelerazione. La funzione e-launch permette di avviare il veicolo in modalità completamente elettrica, mentre la funzione e-creeping consente brevi movimenti e manovre di parcheggio utilizzando esclusivamente l’energia elettrica

La versione elettrica, invece, è equipaggiata con una batteria da 44 kWh e da un motore da 83 kW (113 CV), che offre un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP. La velocità massima è di 132 km/h, con un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 4,2 secondi e da 0 a 100 km/h in 11 secondi. La Grande Panda elettrica è dotata di una porta di ricarica rapida DC standard da 100 kW, che permette di completare una ricarica in soli 27 minuti. Inoltre, è la prima auto sul mercato a includere un cavo di ricarica AC integrato e retrattile, capace di ricaricare fino a 7 kW. Una porta di ricarica posteriore da 11 kW è disponibile su richiesta.

I prezzi

La versione ibrida della nuova FIAT Grande Panda è disponibile in tre allestimenti:

Pop;

Icon;

La Prima.

Pop è l’allestimento base con ADAS completi, climatizzatore manuale e strumentazione da 10 pollici. Include servizi connessi tramite postazione per smartphone e tecnologia NFC per l’autolauch. La Icon offre un sistema di infotainment con schermo da 10,25’’, fari e luci posteriori a LED e la possibilità di aggiungere i pacchetti tech e style. La versione La Prima è l’allestimento top di gamma con cerchi in lega da 17’’, tessuti di alta qualità e la fibra di bambù.

La versione elettrica è disponibile in due allestimenti:

La Prima;

RED.

Infine, quali sono i prezzi? La Grande Panda ibrida ha un costo di listino a partire da 18.900 euro nella versione POP, offerta a 16.950 euro con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. La Grande Panda elettrica ha un prezzo di listino a partire da 24.900 euro per la versione RED, offerta a 22.950 euro con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia.