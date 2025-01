Per il quarto anno consecutivo l'Opel Corsa conquista la vetta della classifica delle auto utilitarie più vendute in Germania. Un traguardo importante per la best seller tedesca

Fonte: Ufficio Stampa Opel L'auto piccola più venduta in Germania è ancora l'Opel Corsa

Ci sono delle auto che riescono a trascendere il tempo e trasformarsi quasi in un oggetto di culto. Ne abbiamo dei fulgidi esempi qui in Italia con modelli che a distanza di anni e di restyling vari continuano ad avere volumi di vendita davvero pazzeschi. Ogni marchio può contare su una sorta di “cavallo di battaglia”, un’auto che conserva nel tempo la stima dei propri clienti attraverso le sue varie declinazioni.

Quando parliamo di Opel, la mente non può che andare veloce verso la Corsa. L’auto di segmento B prodotta dal brand tedesco sin dal 1982, è stata realizzata sinora in ben 6 serie, l’ultima delle quali presentata nel 2019. Il suo nome è un omaggio alla tradizione sportiva italiana e in questi 43 anni ne ha fatta davvero tantissima di strada.

Un altro “premio” per la Corsa

Oggi taglia un altro incredibile traguardo: la piccola auto più popolare di Germania nel 2024 per il quarto anno consecutivo. Secondo quanto riportato dai dati dell’Autorità Federale dei Trasporti Automobilistici (KBA), Opel Corsa sarebbe risultata, infatti, la vettura più venduta tra quelle piccole nel proprio Paese. In particolare si contano 43.467 nuove immatricolazioni nel 2024.

Dal suo lancio nel 1982 sono state vendute 14,6 milioni di Opel Corsa in tutto il mondo. L’entry level del marchio ha proprio il compito di “democratizzare le tecnologie innovative” sviluppate dall’azienda teutonica. Grazie alla Corsa, Opel rende accessibile, infatti, anche la tecnologia elettrica a meno di 30.000 euro. In particolare con l’attuale promozione in Italia (valida sino al 31 gennaio 2025) è possibile acquistarla a 28.500 euro con un anticipo di 10.125 euro, un valore di riscatto di 17.943 euro e 35 rate da 99 euro.

Opel e la gamma per neopatentati

Opel Corsa Electric, invece, è risultata essere l’auto elettrica più venduta del marchio lo scorso anno. Questo modello, in base al nuovo Codice della Strada, è perfetto anche per i neopatentati nel nostro Paese. In particolare Opel, ha riservato per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni un’ampia gamma di modelli. Alla Corsa, infatti, si affiancano anche la Frontera nelle versioni ibrida ed elettrica, la Grandland ibrida ed elettrica, la Mokka a benzina con cambio automatico, ibrida ed elettrica, la Combo e la Zafira elettriche e infine l’Astra ibrida ed elettrica.

Proprio quest’ultimo modello rappresenta un altro fiore all’occhiello del 2024 Opel. Astra, infatti, con 47.600 immatricolazioni ha fatto registrare un aumento di vendite del 90% rispetto all’anno precedente. Ritornando, invece, alla Corsa, questo modello negli anni è stato venduto sui vari mercati mondiali, in alcuni casi anche griffato da altri marchi che facevano parte della General Motors, che ha detenuto la proprietà della Opel praticamente dagli anni ’30 sino al 2017, quando poi è passata al Gruppo PSA, prima che quest’ultimo, a sua volta, confluisse in Stellantis insieme ad FCA nel 2021.

Per questo motivo, in giro per il mondo, è facile trovare delle Vauxhall Corsa o Nova (per la prima serie) sul mercato britannico, Chevrolet Corsa in America Latina, Holden Barina in Australia (2a e 3a serie) e Opel Vita in Giappone (a causa di un caso di omonimia con un modello Toyota hanno dovuto cambiarle nome).