Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Opel Opel Corsa Electric, ora con ancora più autonomia: il prezzo è da urlo

Tutti i marchi stanno investendo soldi ed energie nel campo della mobilità elettrica. Si tratta di una tecnologia, che come sappiamo, è relativamente giovane nell’uso che se ne fa oggi e quindi c’è tanto margine di miglioramento. Tra i principali pensieri di tutti i costruttori ci sono sicuramente quello di ridurre i tempi di ricarica e allo stesso tempo aumentare l’autonomia delle vetture. Una sfida non semplice che vede al centro di tutto un componente essenziale di questi nuovi veicoli: la batteria.

Anche Stellantis si sta impegnando tanto in tal senso e seguendo proprio questa direzione, ha deciso di lanciare una nuova Opel Corsa Electric, una sorta di piccolo upgrade che però promette prestazioni davvero importanti. In particolare il marchio tedesco ha deciso di puntare tanto sull’aspetto dell’autonomia, che è stata migliorata.

La novità

Grazie alla sua batteria da 51 kWh e una potenza di 115 kW (156 CV), riesce a garantire un’autonomia di 429 km (WLTP) a zero emissioni. Stiamo parlando quindi un’aggiunta, rispetto alla precedente versione del veicolo, del 6% o meglio 24 km in più. Da sempre bestseller della Casa teutonica, la rivista specializzata electricar l’ha di recente nominata “Best in Class City Vehicle” per il 2025.

Grazie all’aumento dell’autonomia della vettura, l’elettrica di Casa Opel diventa ancora più appetibile. La Corsa è perfetta non solo per la città grazie alle sue dimensioni compatte, ma anche per coprire lunghe distanze. Questo upgrade è stato reso possibile grazie allo sviluppo di batterie al nichel-manganese-cobalto (NMC). Migliorato poi anche il sistema di azionamento.

Cosa succede al prezzo

I consumi della nuova Opel Corsa sono stati ridotti a 14,2 kWh di elettricità ogni 100 km. Inoltre, grazie alla ricarica veloce questa vettura riesce a ricaricarsi sino all’80% in meno di 30 minuti in una stazione da 100 kW in corrente continua. Il punto forte però è il prezzo. La Casa tedesca, infatti, ha annunciato di aver lasciato invariato il proprio listino nonostante questo upgrade.

L’Opel Corsa Electric al momento è presente sul sito con un’offerta che prevede un primo canone anticipato di 11.773 euro, 35 rate mensili da 99 euro e una maxi rata finale di 16.680 euro. Il prezzo promo è di 29.000 euro. Naturalmente queste cifre sono indicative, la cosa migliore è quella di recarsi in concessionaria per tastare con mano il prodotto e avere una panoramica diretta dei prezzi. Ci sono, infatti svariate situazioni da contemplare quando si acquista una nuova vettura. Cose come il colore, i cerchi o ancora i vari optional presenti nell’auto possono fare lievitare il prezzo iniziale.

Come sappiamo Opel punta davvero tantissimo sulla Corsa essendo da anni una delle sue vetture più vendute al mondo. La prima versione è datata 1982 e da quel momento sono già 6 le serie, l’ultima delle quali è stata avviata nel 2019. Come accaduto a tutte le sue “sorelle” citycar, anche la Corsa negli anni ha visto lievitare le proprie dimensioni per andare incontro al desiderio dei clienti. Piccola curiosità: l’Opel Corsa negli anni ha anche cambiato nome in altri Paesi. Nel mercato britannico si è chiamata Vauxhall Corsa e Vauxhall Nova (solo per la primissima versione), in America Latina Chevrolet Corsa, in Australia Holden Barina e infine in Giappone Opel Vita visto che c’è una Toyota con lo stesso nome.