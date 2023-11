Quanto costa parcheggiare sulle strisce blu a Milano

Fonte: 123RF Solo 2 ore di sosta sulle strisce blu nell'Area C di Milano

Muoversi e parcheggiare a Milano non è semplice e bisogna fare i conti con i costi per l’accesso all’Area C oltre che con il pagamento della sosta sulle strisce blu. Con l’inizio del mese di novembre, in particolare, sono entrate in vigore le nuove norme per parcheggiare sulle strisce blu a Milano.

Queste norme confermano i prezzi per il parcheggio ma, soprattutto, vanno a delimitare gli orari di sosta. Per tutti gli automobilisti, soprattutto per chi non vive a Milano, è opportuno ora fare i conti con le nuove limitazioni previste dal Comune che, da fine ottobre, ha anche aumentato il costo d’accesso all’Area C, con un rincaro del 50% rispetto al costo precedente.

Cosa è cambiato da novembre

Dallo scorso 1° novembre sono entrate in vigore le nuove norme per parcheggiare a Milano. Ci sono limitazioni significative da considerare per l’Area C dove il parcheggio è possibile per un massimo di 2 ore al giorno per ogni singolo Codice Area (l’Area C è divisa in sei aree: 0123, 0323, 0423, 0523, 0623, 0723).

Il limite orario vale dalle 8 alle 19 con una tariffa di 3 euro all’ora. Da notare, invece, che dalle 19 alle 24 si pagano solo le prime 2 ore (il costo è sempre di 3 euro l’ora) mentre la sosta è gratuita nelle ore successive. A partire dalle 24 e fino alle 8 del mattino, invece, non sono previsti costi per la sosta.

Nelle zone al di fuori dell’Area C (che corrisponde al centro di Milano), invece, sono previsti sistemi differenti. Sia per la Cerchia filoviaria, che circonda l’Area C, e per la Cerchia extra-filoviaria, infatti, bisogna valutare caso per caso sia gli orari che i dettagli relativi al parcheggio sulle strisce blu.

Nella Cerchia filoviaria, in particolare, è prevista una tariffa oraria di 2 euro mentre nella Cerchia extra-filoviaria i costi cambiano zona per zona. Nella maggior parte dei casi è prevista una tariffa oraria di 1,20 euro. In alcune aree, però, i costi possono salire.

Tutti i dettagli relativi al costo delle strisce blu a Milano sono disponibili tramite il sito ufficiale dell’Azienda Trasporti Milanesi (atm.it) che rappresenta, soprattutto per chi non vive a Milano, una ricca fonte di informazioni per muoversi e parcheggiare all’interno dei confini del comune lombardo.

Il mancato rispetto delle norme sulle strisce blu comporta una sanzione. Per la nuova normativa sulle 2 ore di sosta nell’Area C, ad esempio, c’è una sanzione di 26 euro che viene ridotta del 30% in caso di pagamento entro cinque giorni dalla notifica. Lasciare l’auto sulle strisce blu per l’intera giornata comporta una sanzione di 26 euro per ogni 120 minuti di sosta.

Entrare nell’Area C costa di più

Dallo scorso 30 ottobre è stato incrementato il costo di ingresso nell’Area C di Milano che, in futuro, registrare ulteriori limitazioni all’accesso. Per gli automobilisti, dopo questa modifica, entrare nell’Area C costa il 50% in più. Il ticket di ingresso, infatti, è passato da 5 euro a 7,50 euro. Aumento simile per i veicoli di servizio che registrano un rincaro da 3 euro a 4,50 euro. Da notare, invece, che per i soli residenti sono previsti 42 ingressi gratuiti per quest’anno (poi 3 euro a ingresso) mentre dal 2024 gli ingressi gratuiti saliranno a 50.