Senti un rumore inquietante dal motore, il cosiddetto "battito in testa": potrebbe costare molto car. Come evitarlo e mantenere un motore auto sano a lungo

Fonte: 123RF Testata smontata dal motore perché si sono danneggiate le valvole o l'interno, conseguenza dovuta al battito in testa

Hai mai avvertito un fastidioso ticchettio metallico provenire dal motore della tua auto? Quel suono, simile a un battito o un crepitio insistente, potrebbe essere il segno di un problema serio: il battito in testa del motore. Se trascurato, questo fenomeno può causare danni gravi e costosi al tuo veicolo, come per esempio la rottura del motore: ecco come riconoscerlo tempestivamente e adottare le giuste misure per risolverlo e prevenirlo.

Riconoscere il battito in testa: i sintomi da non ignorare

Riconoscere i sintomi del battito in testa è fondamentale per un intervento tempestivo ed efficace. Presta attenzione a questi 5 segnali:

ticchettio metallico : questo suono, più intenso all’aumentare dei giri e sotto carico, è il sintomo più comune;

: questo suono, più intenso all’aumentare dei giri e sotto carico, è il sintomo più comune; perdita di potenza : il motore diventa meno reattivo e fatica ad accelerare, un chiaro segnale di un problema;

: il motore diventa meno reattivo e fatica ad accelerare, un chiaro segnale di un problema; aumento dei consumi : la combustione incompleta dovuta al battito in testa fa aumentare i consumi di carburante;

: la combustione incompleta dovuta al battito in testa fa aumentare i consumi di carburante; emissioni di gas di scarico più scure : questo è un altro segnale da non ignorare, che indica un malfunzionamento del motore;

di gas di scarico più : questo è un altro segnale da non ignorare, che indica un malfunzionamento del motore; surriscaldamento del motore: in casi gravi, può accendersi la spia della temperatura, a causa del surriscaldamento provocato dal battito in testa.

È importante sottolineare che non tutti i motori manifestano questi sintomi allo stesso modo. Alcuni potrebbero presentare solo alcuni di essi, mentre altri potrebbero essere più silenziosi e mostrare solo una leggera perdita di potenza.

Rimedi e prevenzione

Anche se non sei un esperto di meccanica, puoi effettuare alcuni semplici controlli per ridurre i rumori metallici provenienti dal tuo motore. Ecco alcuni passi da seguire:

controllare il livello dell’olio motore: assicurati che il livello dell’olio sia compreso tra il minimo e il massimo sull’asticella di livello. Se è troppo basso, rabbocca con olio dello stesso tipo indicato nel libretto di uso e manutenzione della tua auto;

ispezionare le tubazioni e i componenti del motore : cerca eventuali perdite, crepe o danni che potrebbero causare rumori metallici;

: cerca eventuali perdite, crepe o danni che potrebbero causare rumori metallici; utilizzo di carburante di alta qualità : è fondamentale utilizzare carburante con un numero di ottani adeguato alle specifiche del proprio veicolo per garantire una combustione corretta ed evitare battiti in testa;

: è fondamentale utilizzare carburante con un numero di ottani adeguato alle specifiche del proprio veicolo per garantire una combustione corretta ed evitare battiti in testa; pulizia del motore: la rimozione dei depositi carboniosi dai pistoni e dalle camere di combustione può aiutare a ridurre il battito in testa. Esistono prodotti specifici per la pulizia del motore disponibili in commercio, da inserire assieme all’olio del motore, oppure dentro il serbatoio assieme al carburante.

Se hai seguito tutti i passaggi descritti sopra e i rumori metallici persistono, è consigliabile affidarsi a un meccanico esperto per una diagnosi accurata. Un meccanico qualificato possiede le conoscenze e gli strumenti necessari per identificare la causa precisa del problema e risolverlo in modo efficace.

Tuttavia è importante adottare misure preventive per evitare che il problema si ripresenti in futuro. Ecco alcuni consigli utili: