Fonte: 123RF Toyota Corolla percorre due milioni di km con lo stesso motore

Instancabile. Invincibile. Indomabile. Usate l’aggettivo che volete, la sostanza rimane la stessa: abbiamo perso le parole nel descrivere la straordinaria impresa compiuta da una Toyota Corolla e dal suo fiero proprietario. Il modello giapponese costituisce il più importante in termini commerciali per il Costruttore del Sol Levante su scala mondiale, dalle rinomate qualità come la solidità, e la stoica tenuta funge da perfetto spot. Mentre noi italiani prediligiamo le “sorelle”, dalla Yaris alla Aygo, a livello globale la mattatrice è sempre lei. E chi l’ha già comprata, sarà ancora meno propenso a cambiarla, una volta appresa la storia salita agli onori delle cronache.

Fedele compagna di un fattorino

Acquistata nel 2000 con un più modesto chilometraggio di 80.000 km, la vettura è diventata la fedele compagna di Graeme Hebley, un fattorino di giornali, che lo porta a percorrere circa 5.000 km a settimana per lavoro. Ogni giorno viaggia da Wellington a New Plymouth e ritorno. Nonostante l’utilizzo intenso, la Toyota Corolla ha tenuto botta, fino a raggiungere il traguardo di due milioni di km. Il merito va di certo attribuito alla meticolosa manutenzione effettuata dal signore, che fa fare il tagliando alla sua “piccola” in officina due volte al mese. Seppur sia abituato a vederne di auto, il meccanico è rimasto sbalordito. “Se non ci avessi lavorato sopra, non ci avrei creduto. Non avrei mai pensato che potesse fare due milioni di chilometri senza problemi”.

La cura certosina di Hebley ha permesso di centrare un risultato fuori dal comune. Non abbiamo idea di quanto gli costi la gestione, ma il diretto interessato è determinato ad andare avanti nella medesima direzione. Se avete la passione dei motori, allora già conoscerete la forza del legame affettivo che si viene a creare. “Troppi ricordi”, direbbe commosso il mitico Giovanni Storti. Alla pari di una canzone evocativa, legata a un periodo particolare della propria vita, le macchine tendono ad assumere un significato simile. Segnati 2 milioni sul contachilometri nel marzo 2022, Hebley intende conservare la Toyota Corolla in eterno. “Onestamente penso che possa andare avanti per sempre”, ha dichiarato.

I record

Sebbene il record di Hebley sia impressionante, resta lontano dal detentore del titolo di auto col maggior numero di km percorsi, detenuto da Irv Gordon, capace di macinarne 5.230.781 con una Volvo P1800S. Non lo diciamo per sminuire le gesta della scandinava, tuttavia il motore della quattro ruote è stato restaurato in due occasioni. Inoltre, una Accord del 2003 è riuscita a entrare nel “club del milione di miglia” con il propulsore originale, a conferma dell’affidabilità di alcune macchine.

Giunta alla dodicesima generazione nel 2023, la Toyota Corolla è declinata in diverse varianti, tra cui Hatchback e Touring Sports. I powertrain full hybrid coprono un range di potenza tra i 140 e i 196 CV. Gli interni comprendono tecnologie digitali e multimediali, ad esempio il display multimediale touch da 10,5 pollici e il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. Sulle piattaforme di compravendita dell’usato, le vecchie unità hanno un prezzo variabile in base a una serie di fattori, l’equipaggiamento e le condizioni. In linea di massima, una del 2019-2020 ha una quotazione intorno ai 20.000 euro.