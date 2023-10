Una gran rivoluzione nella sosta per la città di Milano, a partire dal mese di novembre 2023 infatti cambia tutto all’interno della Cerchia dei Bastioni. La regola fondamentale è una: tutti coloro che parcheggeranno all’interno degli stalli a pagamento delimitati da strisce blu non potranno lasciare i loro veicoli in sosta per più di due ore.

La decisione del Comune

La comunicazione ufficiale arriva da Palazzo Marino, e lo abbiamo letto su un post Facebook che cita le seguenti parole: “Da novembre 2023 la sosta a pagamento nella Cerchia dei Bastioni cambia per potenziare il principio di rotazione e garantire a tutti la disponibilità di posti auto”. Il problema della disponibilità dei parcheggi nella città di Milano non è certo un segreto, anzi. Per questo il Comune ha dovuto prendere una decisione.

Ormai è fatta: iniziano i lavori

È dallo scorso mese di settembre che, all’interno della Cerchia dei Bastioni nel capoluogo lombardo, gli operai sono all’opera per il posizionamento dei cartelli che indicano le nuove regole. Manca poco più di due settimane e le disposizioni appena decise dell’Amministrazione Comunale di Milano entreranno in vigore.

Come funzionano le nuove regole? La sosta a pagamento, che vige dalle 8 alle 19 di tutti i giorni della settimana, verrà permessa solamente per una durata massima di due ore consecutive, senza alcuna possibilità di estensione del periodo concesso. Per quanto riguarda invece l’orario serale, dalle 19 alle 24, il parcheggio resta a pagamento per le prime due ore, e poi è possibile (come già accade ora) lasciare l’auto in sosta gratuita per le ore successive. Tra le 24 e le 8 non c’è alcun limite e la sosta non si paga, né ora né con l’attivazione del nuovo regolamento.

Le polemiche

Insieme all’annuncio ufficiale del Comune, ovviamente non tardano ad arrivare anche le polemiche, ma su questo non avevamo dubbi. Sotto al post di Facebook è possibile leggere svariati commenti negativi, come quello che chiede dei controlli in più - visto che ci sarà una nuova regola, ci si aspetta che qualcuno sia incaricato di verificare che si rispetti. E chi ancora lamenta i continui divieti all’interno del capoluogo lombardo, dove ormai si deve vivere “con l’ansia da orologio”, come sa già non fosse così, la vita frenetica che conduciamo è nota a tutti.

I progetti futuri

Come abbiamo detto e sottolineato più volte, il problema della sosta a Milano è concreto, e servono dei cambiamenti e delle “prove” per risolverlo in qualche modo, o almeno tentarci. Sembra che il Comune sia già al lavoro anche per introdurre nuove modifiche alla sosta negli stalli a strisce blu anche al di fuori della Cerchia dei Bastioni.

Il Sindaco e la Giunta vorrebbero estendere il pagamento dei parcheggi fino alle ore 19 in tutti gli ambiti territoriali, anche in quelle zone dove ora si paga solo fino alle 13. Su questo non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma se verrà presa una decisione ovviamente sarà premura del Sindaco comunicarla quanto prima. Intanto dal mese di novembre si inizia con le aree di sosta all’interno della Cerchia dei Bastioni, chissà quale sarà il riscontro.