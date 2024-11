Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Kia La nuova frontiera del parcheggio con Kia

Kia ha recentemente introdotto CarPay, un nuovo servizio di pagamento in auto che mira a semplificare la vita degli automobilisti. Iniziando con la nuovissima EV3, CarPay sarà disponibile su tutti i futuri modelli Kia. Questo sistema integrato rappresenta un passo significativo verso l’espansione della gamma di in-car payments, aprendo la strada a funzionalità aggiuntive, app in-vehicle e modalità d’utilizzo specifiche per i veicoli elettrici.

CarPay è accessibile tramite l’app Kia Connect e il touchscreen del veicolo, consentendo pagamenti automatici collegando la carta di credito del conducente. L’obiettivo di Kia è quello di migliorare l’esperienza di guida e la soddisfazione del cliente in ogni aspetto del viaggio.

Il primo servizio: Parkopedia

La prima funzionalità offerta tramite CarPay è Parkopedia, un servizio che aiuta i conducenti in Europa a trovare e pagare il parcheggio più vicino alla loro destinazione direttamente dallo schermo di navigazione. Parkopedia fornisce accesso a oltre 1,7 milioni di parcheggi abilitati in 19 paesi europei, principalmente aree di sosta all’aperto e lungo le strade. Tuttavia, è previsto un ampliamento del servizio per includere anche i parcheggi coperti, come i multipiano.

I vantaggi quali sono? Parkopedia, integrato nei sistemi di navigazione dei veicoli per un funzionamento senza interruzioni, aiuta i conducenti a:

trovare il parcheggio più vicino alla loro destinazione;

alla loro destinazione; visualizzare i costi del parcheggio;

del parcheggio; conoscere in anticipo il numero probabile di posti disponibili.

Kia CarPay, a sua volta, permette di aggiungere a quanto detto:

pagamento del parcheggio con una transazione sicura utilizzando la carta di credito registrata e archiviata in modo sicuro;

con una transazione sicura utilizzando la carta di credito registrata e archiviata in modo sicuro; Eliminazione della necessità di app aggiuntive.

Kia risolve un problema di dominio comune

Parcheggiare nelle grandi città è diventato un problema diffuso. Il 92% degli automobilisti incontra serie difficoltà a trovare parcheggio in paesi come Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Errori nel parcheggio possono risultare costosi, considerando i milioni di multe emesse ogni anno in Europa per soste non consentite. Anche i proprietari di veicoli elettrici incontrano difficoltà, con il 49% di loro che viene multato durante la ricarica in Francia, Germania, Italia e Regno Unito.

Kia CarPay e Parkopedia si pongono come soluzioni a questo problema, semplificando il processo di ricerca e pagamento del parcheggio, riducendo il tempo dedicato alla ricerca di un’area di sosta ed eliminando la necessità di cercare parchimetri funzionanti o scaricare app diverse.

Un futuro di pagamenti integrati

CarPay è solo l’inizio di una più ampia strategia di Kia per offrire pagamenti in auto per una vasta gamma di beni e servizi. L’obiettivo è quello di fornire la massima comodità a conducenti e passeggeri, rendendo l’esperienza di guida ancora più smart e piacevole. Insomma, il costruttore asiatico è in grado di offrire qualcosa che potrebbe semplificare notevolmente la vita degli automobilisti in ogni luogo del mondo, sollevandoli da una delle maggiori fonti di stress di quando si siede al volante: la ricerca del parcheggio, specialmente alla mattina e nelle grandi metropoli del globo. La sanità mentale ringrazia e anche il mondo di chi utilizza le auto in modo costante e assiduo, per non dire, giornaliero.