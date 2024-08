Fonte: 123RF Parcheggiare a Malpensa: le opzioni sono tante

L’aeroporto di Malpensa è uno dei principali aeroporti in Italia, con tantissimi voli giornalieri, sia nazionali che internazionali. A differenza di Linate, l’aeroporto di Malpensa è molto lontano da Milano (si trova in provincia di Varese) e per molti viaggiatori è più comodo arrivarci in auto. Bisogna organizzarsi, però, e capire bene quanto costa parcheggiare all’aeroporto di Malpensa. Le opzioni sono diverse e i costi possono variare, oltre che in base alla durata della sosta, anche in base al tipo di parcheggio scelto. Vediamo tutti i dettagli in merito ai costi da sostenere per parcheggiare la propria auto presso uno dei principali aeroporti italiani.

Parcheggio in loco

La prima opzione per i viaggiatori è rappresentata dal parcheggio “in loco”. Si tratta della scelta più comoda anche se non è certo uno dei trucchi per risparmiare sul parcheggio in aeroporto. Chi si reca a Malpensa, infatti, può parcheggiare direttamente in uno dei punti di sosta situati all’interno dell’aeroporto e gestiti da Via Milano Parking. Questi parcheggi garantiscono un accesso agevolato ai terminal. Per le soste brevi è possibile fare riferimento alle aree vicino ai terminal, predisposte per soste di pochi minuti o al massimo di qualche ora. Il costo parte da 1,5 euro all’ora, fino a un massimo di 40 euro per un’intera giornata.

Da valutare anche il parcheggio a medio termine, disponibile nelle aree di sosta come P3 Express e P4 Holiday, situate più distanti dai terminal (facilmente raggiungibili a piedi, in ogni caso). Il prezzo per una sosta in queste ore varia da 42 euro per un weekend a un massimo di 49,99 euro per un’intera settimana di sosta (circa 200 euro per un mese, volendo ipotizzare una sosta di lunga durata). L’aeroporto di Malpensa propone anche parcheggi a lungo termine, come P5 e P6, più lontani dai terminal e collegati tramite un servizio navetta, utilizzabile gratuitamente, che prevede un passaggio ogni 20 minuti.

Alcune aree di sosta sono al coperto mentre altre sono allo scoperto. Nei dintorni dell’aeroporto sono presenti numerosi parcheggi, collegati con servizi navetta e situati a centinaia di metri o anche a qualche chilometro dai terminal. Si tratta di strutture gestite da aziende terze e che possono garantire un risparmio ulteriore per i costi di sosta. In questi casi, è opportuno valutare caso per caso, sulla base della durata della sosta, per trovare la soluzione più vantaggiosa. Ricordiamo che chi da Malpensa deve recarsi a Milano dovrà tenere conto delle limitazioni alla circolazione previste nell’Area C e nell’Area B.

Come stimare i costi

Per parcheggiare a Malpensa, quindi, è possibile sfruttare tantissime opzioni. Per ottenere una stima del costo di parcheggio è possibile accedere al sito dell’aeroporto (milanomalpensa-airport.com) e poi andare nella sezione Parcheggi, scegliendo poi l’opzione Parcheggi a Malpensa. Nella nuova pagina sarà possibile inserire data orario di inizio e fine sosta. A questo punto, basta premere su Cerca parcheggi per ottenere una panoramica completa delle opzioni disponibili. Con questo sistema è possibile ottenere anche degli sconti sul costo effettivo di parcheggio, in base alle promozioni in corso (che possono cambiare in qualsiasi momento). I parcheggi disponibili tramite il sito dell’aeroporto di Malpensa, inoltre, includono, per chi prenota online, anche l’assicurazione annullamento oltre al servizio navetta gratuito (se necessario).