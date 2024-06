Milano Area B, entrano in vigore le nuove regole per la deroga

Con le nuove regole, per accedere all'Area B del Comune di Milano basta registrarsi una sola volta in modo da ottenere la deroga, ecco come funziona la procedura

Buone notizie per gli automobilisti che devono attraversare la ZTL Area B del Comune di Milano. Con le nuove regole, infatti, è ora più facile registrarsi per ogni giornata e accedere alla zona a traffico limitato. In precedenza, infatti, gli automobilisti dovevano registrarsi per ogni giornata di accesso all’Area B mentre adesso la registrazione va effettuata solamente per la prima volta. Il sistema che regola gli accessi, infatti, rileverà in automatico il numero di transiti, andando a impostare le giornate d’accesso. Questa nuova procedura semplifica in modo significativo il transito all’interno delle aree limitate del territorio comunale del capoluogo lombardo.

Come registrarsi

Da questa settimana è attiva la nuova procedura per registrarsi all’Area B e ottenere una deroga per l’accesso per il proprio veicolo, nel rispetto del meccanismo di deroghe annuali già disponibile in precedenza. A differenza del “vecchio” metodo, però, la registrazione deve essere effettuata una sola volta.

Per ottenere la deroga per la propria auto e avere accesso all’Area B è necessario seguire una semplice procedura online. Basta raggiungere il sito ufficiale del Comune di Milano (comune.milano.it) e entrare nella sezione Servizi, per poi scegliere Area B | Richiesta deroghe e permessi. In questa sezione è possibile trovare tutte le informazioni utili agli automobilisti.

A questo punto, basta premere su Vai su Area B e poi su Accedi. Il login può essere effettuato tramite SPID oppure CIE. Per le aziende, invece, è possibile utilizzare il proprio ID azienda. Completato l’accesso, è sufficiente inserire la targa del veicolo per cui si deve richiedere la deroga, dalla sezione Le tue targhe, e andare in Richiesta permessi, seguendo la procedura per effettuare tutti i passaggi necessari.

L’Area B prevede due deroghe. I residenti e chi utilizza un’auto azienda con sede operativa a Milano, infatti, hanno 25 giorni di accesso alla ZTL ogni anno. Per i non residenti e per le auto aziendali con sede operatività fuori dalla città di Milano è prevista una deroga di 5 giorni ogni anno.

Orari e caratteristiche dell’Area B

La ZTL Area B è attiva, nel Comune di Milano, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 7.30 e fino alle 19.30. La zona a traffico limitato non è attiva nei giorni festivi. Gli automobilisti che hanno il permesso per circolare non dovranno sottostare ad alcun pagamento. Chi non ha il permesso, invece, può richiedere la deroga per accedere all’Area B, seguendo la procedura di registrazione indicata, ora da ripetere una sola volta.

A differenza di quanto previsto per l’Area C, non è possibile ottenere l’accesso a pagamento all’Area B. L’unico modo per accedere a questa zona, infatti, è la deroga. Da notare che l’Area B si estende per buona parte del territorio comunale. Per maggiori informazioni in merito (soprattutto per i non residenti che hanno la necessità di entrare nella ZTL con la propria vettura) è consigliabile consultare il sito del Comune di Milano che mette a disposizione anche un indirizzo e-mail dedicato (MTA.AreaB@comune.milano.it).