Per chi utilizza l'Area C, il servizio di Telepass propone una modalità pratica e automatizzata per gestire i pagamenti dei ticket, semplificandone l'accesso

Fonte: 123RF Grazie alla sua praticità, il sistema Telepass offre agli automobilisti una soluzione diretta per accedere al centro di Milano

Le città italiane sono note per le loro zone a traffico limitato e tra queste l’Area C di Milano è una delle più rilevanti. Accessibile al costo di 7,5 euro per i non residenti e di 3 euro per i residenti, l’Area C circonda la zona centrale della città, nota come Cerchia dei Bastioni. Questa tariffa d’ingresso non si applica a tutti i veicoli in quanto le auto particolarmente vecchie e inquinanti sono escluse dall’accesso.

Il Servizio Area C di Telepass propone un sistema agevolato per gestire i pagamenti di questa zona a traffico limitato, semplificando l’accesso e la mobilità urbana per automobilisti e residenti. Il servizio permette agli utenti di gestire elettronicamente il pagamento del ticket d’ingresso, eliminando la necessità di pagamenti manuali e facilitando l’entrata in queste aree regolamentate.

Area C di Milano, quali sono le regole per l’ingresso

L’Area C di Milano è una delle zone a traffico limitato più ampie d’Italia, essendo delimitata da 43 varchi elettronici posizionati lungo la Cerchia dei Bastioni, cuore della metropoli lombarda. Attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, l’Area C si propone di ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria, restando inoperativa durante i sabati e i giorni festivi. L’accesso all’Area C è regolato da un sistema di ticket giornalieri che permette ingressi multipli dello stesso veicolo nell’arco della giornata fino alle 19.30.

Un sistema di rilevamento elettronico alle entrate legge le targhe dei veicoli, impedendo l’accesso o la circolazione interna a chi non è in regola con il pagamento o non rientra nelle categorie ammesse. Tra i veicoli che possono accedere gratuitamente rientrano gli autoveicoli elettrici, le auto ibride con emissioni inferiori a 100 g/km di CO2, gli scooter e le motociclette elettriche, i veicoli per il trasporto di persone con disabilità e quelli diretti ai pronto soccorso.

L’Area C esclude categoricamente una serie di veicoli, anche se provvisti di ticket. Comprendono modelli inquinanti come le auto Euro 0 benzina, diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 senza filtri antiparticolato adeguati, e alcune categorie di mezzi pesanti come taxi, NCC, autobus e camion. Per chi utilizza frequentemente l’Area C, il servizio di Telepass propone una modalità pratica e automatizzata per gestire i pagamenti dei ticket, semplificando l’accesso e la mobilità in questa zona critica della città.

Questo servizio assicura una transizione fluida attraverso i varchi, evitando sanzioni e contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale del traffico urbano.

Servizio Area C di Telepass, come funziona

Il Servizio Area C di Telepass offre agli automobilisti un modo efficiente e senza costi aggiuntivi per gestire i pagamenti degli accessi alla zona a traffico limitato di Milano. Questo servizio si avvale di un sistema di riconoscimento delle targhe che permette agli utenti registrati di transitare senza la necessità di avere il dispositivo Telepass a bordo del veicolo.

La praticità di questo servizio si estende anche alle variazioni amministrative, come il cambio di targa o lo spostamento di una targa da un dispositivo Telepass a un altro dello stesso contratto. In questi casi, per continuare a beneficiare dell’accesso automatico all’Area C senza interruzioni, gli utenti devono solo riattivare il servizio per la nuova targa attraverso il loro account Telepass.

Questo sistema semplifica la mobilità urbana e garantisce anche che i pagamenti siano gestiti in modo diretto e senza intoppi.

Come attivare il servizio Area C Milano per i clienti Business

Il Servizio Area C di Telepass permette agli utenti di gestire facilmente i pagamenti per l’ingresso nella zona a traffico limitato di Milano tramite l’applicazione Telepass o il sito web dell’azienda. Per attivare il servizio, occorre accedere all’area riservata del sito di Telepass, selezionare Servizi e attivare l’Area C.

L’importo pagato per accedere all’Area C non è soggetto a Iva. Di conseguenza, non viene emessa una fattura fiscale ma solo un documento contabile. Questo documento, rilasciato da Telepass per conto del Comune di Milano, è riconosciuto come prova valida dell’accesso all’Area C, assicurando la legittimità nell’utilizzo del servizio.

Quali sono i costi

L’ingresso nell’Area C di Milano ha subito un adeguamento tariffario che interessa diversi tipi di veicoli:

veicoli standard: il costo è di 7,50 euro per accesso;

veicoli di residenti nell’Area C: dopo la registrazione, il costo per accesso è di 3 euro dal 51esimo ingresso annuale;

veicoli di servizio e veicoli in sosta presso autorimesse in Area C: il costo per accesso è di 4,50 euro;

veicoli che effettuano il pagamento oltre le 24 ore del giorno successivo all’ingresso fino a sette giorni dopo: è applicata una tariffa di 22,50 euro;

NCC per veicoli fino a 8 metri di lunghezza: la tariffa è di 60 euro;

NCC per veicoli tra 8,01 e 10,50 metri: la tariffa prevista è di 97,50 euro;

NCC per veicoli superiori a 10,50 metri: il costo è di 150 euro;

NCC per trasporti scolastici in uscite didattiche, sportive e viaggi d’istruzione all’interno di Milano: tariffa agevolata di 7,50 euro è applicata;

NCC per il tragitto casa-scuola e viceversa all’interno della ZTL: per i veicoli fino a 8 metri il costo è di 22,50 euro, per quelli tra 8,01 e 10,50 metri è di 37,50 euro, e per quelli oltre i 10,50 metri, il costo è di 150 euro.

Dove comprare il tagliando d’accesso per l’Area C

Il Servizio Area C di Telepass semplifica l’accesso alla zona a traffico limitato di Milano offrendo agli utenti una serie di opzioni per attivare e pagare il servizio. Il sito MyAreaC ha introdotto un nuovo sistema di accesso, accettando solo metodi di autenticazione digitali come Spid, Cie o ID Azienda, eliminando l’uso di username e password.

Questo cambiamento mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio. Per i pagamenti di Area C, gli utenti possono scegliere tra più canali:

Telepass, UnipolMove o MooneyGo che permettono di attivare l’opzione direttamente dai dispositivi o dalle app associate;

parcometri: ne sono disponibili oltre 500 a Milano dove è possibile effettuare il pagamento;

call center al numero 02.48684001, attivo tutti i giorni dalle 7 alle 24;

sportelli bancomat di Banca Intesa Sanpaolo abilitati che si propongono come un altro punto fisico per i pagamenti;

terminali di gioco Lottomatica e Sisal per chi preferisce effettuare pagamenti in contanti o con carta;

sms: gli utenti di Tim, Vodafone e WindTre possono pagare inviando un messaggio al numero 48444;

autorimesse che partecipano all’iniziativa.

Il pagamento deve avvenire il giorno dell’accesso o al massimo entro le 24 del giorno successivo, a eccezione dei tagliandi a tariffa agevolata delle autorimesse convenzionate, che devono essere attivati entro la mezzanotte dello stesso giorno di accesso.