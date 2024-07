Fiat Grande Panda, vista da vicino: dimensioni e prezzo

La Fiat ha compiuto 125 anni. Per l’occasione tutto il bordo di Stellantis dal presidente, John Elkann, al CEO del Gruppo, Carlos Tavares, fino all’AD di Fiat, Olivier Francois, hanno preso parte alla grande festa che si è tenuta a Torino, al Lingotto con la mitica “pista 500” addobbata per un momento da ricorda. La celebrità del giorno, però, è stata la Fiat Grande Panda. La quarta generazione dell’utilitaria ha mostro il suo viso e il suo corpo scolpito. I motori saranno elettrici o ibridi, mentre l’animo continuerà a essere popolare, come impone la tradizione. Quindi il prezzo sarà collocato in una fascia ben precisa.