Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Bella come il sole che sorge, affascinante come una diva del cinema muto, elettrizzante come un concerto rock. Questo è l’identikit della nuova supercar britannica decappottabile, una perla firmata Aston Martin, che amplia la sua gamma di sportive di lusso con la nuova Vantage Roadster. Questa “scoperta” è legata a doppia mandata alla Vantage Coupé lanciata nel 2024, dalla quale eredita lo stesso piacere di guida ma dalla quale si distanzia per l’aggiunta di un ingrediente in più: l’esperienza a cielo aperto. Quali sono i limiti di questo bolide? Pochissimi, come ci raccontano anche i numeri che andremo a scandagliare.

I punti di forza della nuova Roadster

Progettata per i veri appassionati, la nuova Aston Martin Vantage Roadster prendere in prestito la rivoluzione tecnica della Coupé, mettendo insieme tecnologie all’avanguardia come l’Active Vehicle Dynamics, il differenziale posteriore elettronico (E-diff) e gli ammortizzatori adattivi Bilstein DTX, calibrati su misura. Il risultato è un’esperienza di guida senza compromessi, con un’agilità e una precisione che la posizionano tra le migliori sportive attualmente sul mercato.

Sotto al possente cofano la Vantage Roadster custodisce come un tesoro il motore Aston Martin V8 Twin-Turbo da 4.0 litri, capace di erogare 665 CV e 800 Nm di coppia. Questo propulsore, abbinato a una trasmissione automatica a otto rapporti, spinge la Roadster da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, con una velocità massima di 325 km/h. Prestazioni mozzafiato che non hanno nulla da invidiare alla sorella Coupé.

Peso contenuto e attenzione ai dettagli

Uno degli aspetti più sorprendenti della Vantage Roadster è il suo peso contenuto: solo 60 kg in più rispetto alla Coupé, grazie all’utilizzo di materiali leggeri e a un design ottimizzato. Un risultato eccezionale, reso possibile dal tetto in tela “Z-fold“, più leggero e veloce rispetto ai tradizionali tetti “K-fold“. Questo sistema permette di aprire e chiudere la copertura in soli 6,8 secondi, anche a velocità fino a 50 km/h, rendendo la Vantage Roadster la cabriolet con il meccanismo di apertura più rapido sul mercato.

L’attenzione ai dettagli è evidente in ogni aspetto della Vantage Roadster, dal design esterno alla cura degli interni. Le linee sinuose e aggressive della Coupé sono state mantenute, con un profilo elegante e sportivo sia con il tetto aperto che chiuso. L’abitacolo brilla per i materiali pregiati e le finiture di alta qualità, che offrono un ambiente lussuoso e confortevole.

Aston Martin Vantage Roadster: comfort, personalizzazione e tecnologia

La nuova Aston Martin Vantage Roadster non è solo potenza e prestazioni (come la Valhalla), ma anche tecnologia e comfort. Il sistema di infotainment di ultima generazione, sviluppato internamente da Aston Martin, offre un’esperienza connessa e intuitiva. A questo si aggiunge un impianto audio di alta qualità, disponibile anche nella versione premium Bowers & Wilkins, per un’esperienza sonora coinvolgente.

Per chi desidera un tocco di esclusività, il programma Q by Aston Martin offre infinite possibilità di personalizzazione. Dalla scelta di colori e materiali unici alla creazione di dettagli su misura, ogni Vantage Roadster può essere resa ancora più speciale e riflettere lo stile del suo proprietario. La Vantage Roadster rappresenta l’apice della sportività e del lusso a cielo aperto. Un’auto emozionante, capace di regalare un’esperienza di guida unica, senza compromessi. Le consegne sono previste per il secondo trimestre del 2025.