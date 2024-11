Aston Martin Vantage, omaggio alla 24 Ore di Spa in edizione limitata

Fonte: Ufficio Stampa Aston Martin La serie speciale celebra la vittoria di Aston Martin

Aston Martin è uno dei brand più apprezzati dagli appassionati e ogni modello è in grado di stupire, grazie al mix unico tra stile e caratteristiche tecniche. Ad arricchire la gamma della Casa britannica si registra oggi il debutto della Nuova Aston Martin Vantage AMV24 Edition. Si tratta di una nuova serie speciale che sarà prodotta in edizione limitata di 24 esemplari, disponibili esclusivamente per il mercato europeo e destinati, inevitabilmente, a diventare modelli da collezione in tempi rapidissimi. Il progetto si caratterizza per un’estetica unica nel suo genere, con una nuova colorazione della carrozzeria e vari elementi esclusivi. Dal punto di vista tecnico, invece, è tutto confermato, a partire dal motore V8 che garantirà prestazioni eccellenti.

Un omaggio

La Nuova Aston Martin Vantage AMV24 Edition rappresenta un vero e proprio omaggio alla vittoria ottenuta dalla Casa nella classe GT3 della 24 Ore di Spa, una delle gare endurance più famose e apprezzate dagli appassionati. Per questo motivo, questa serie speciale sarà realizzata in appena 24 esemplari. Il progetto è stato realizzato dal reparto Q di Aston Martin che si occupa dello sviluppo dei modelli speciali del brand. Questa nuova serie speciale va ad affiancarsi alla recente Aston Martin Vanquish, arricchendo la gamma della Casa britannica. .

Tra le caratteristiche della AMV24 Edition ci sono alcuni elementi estetici unici con la vernice Podium Green, arricchita da dettagli in colorazione Lime per richiamare il colore della Vantage GT3. C’è spazio anche un dettagli in nero lucido e per i cerchi a Y da 21 pollici in nero satinato. Anche l’interno è stato personalizzato, con cuciture Lime e il logo Vantage AMV24 oltre che con sedili in pelle nera. I comandi sulla plancia sono realizzati in colorazione cromo scuro. I clienti potranno personalizzare la supercar con vari accessori.

Fonte: Ufficio Stampa Aston Martin

Sotto al cofano, invece, non ci sono novità. La Nuova Aston Martin Vantage AMV24 Edition, infatti, propone un motore V8 biturbo da 4.0 litri in grado di erogare una potenza massima di 665 CV a fronte di una coppia motrice di 800 Nm. Le prestazioni sono, naturalmente, al top con una velocità massima pari a ben 325 km/h e con uno sconto 0-100 km/h che viene completato in appena 3,4 secondi. Non si tratta, però, della Aston Martin più potente di sempre. Ad arricchire il comparto tecnico ci sono pneumatici Michelin Pilot S5 oltre ad ammortizzatori adattivi Bilstein e al differenziale posteriore elettronico.

Prezzo e disponibilità

Aston Martin non ha fornito informazioni dettagliate in merito al prezzo di vendita della nuova serie speciale che, come detto, sarà un’esclusiva del mercato italiano. Maggiori dettagli in merito dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane anche se le 24 unità disponibili potrebbero già essere state prenotate da clienti selezionati e collezionisti di modelli Aston Martin. L’azienda ha confermato che le consegne inizieranno nel corso del primo trimestre del 2025. In futuro, questa serie speciale, anche considerando il motivo che ha portato alla sua realizzazione, potrebbe raggiungere un valore commerciale sul mercato dell’usato molto più alto del suo listino di lancio.