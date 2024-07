Per celebrare il rapporto con la Formula 1, Aston Martin presenta la nuova AMR24 Edition per il suo esclusivo SUV ad alte prestazioni DBX 707

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Aston Martin L'edizione speciale del SUV di Aston Martin

Aston Martin celebra la sua avventura in Formula 1, regalandosi un’altra fuoriserie che rende omaggio all’Aston Martin Aramco Formula One Team: l’esclusiva versione AMR24 Edition per il SUV extralusso più potente del mondo, il DBX707. La AMR24 Edition è una DBX707 che condivide l’identità da corsa sia con la vettura AMR24 F1, guidata da Fernando Alonso e Lance Stroll, sia con la Medical Car ufficiale della Formula 1, l’auto forse più importante del Circus nelle questioni di emergenza.

Un punto di arrivo per Aston Martin

L’Aston Martin AMR24 F1 è il punto di arrivo di innumerevoli ore di lavoro ed è frutto di un impegno e una artigianale senza compromessi, costruita sui punti di forza e sugli insegnamenti tratti dalla stagione di maggior successo di Aston Martin Aramco fino ad oggi, quella precedente. La prima vettura a essere progettata e costruita nel modernissimo AMR Technology Campus di Silverstone, la versione 2024 è una forte evoluzione, progettata per garantire la piattaforma perfetta per avere una stagione di successi e per consentire una costante ricerca del progresso.

Per celebrare la presenza in pista dell‘Aston Martin Aramco Formula 1, la DBX707 AMR24 Edition accresce la sua proverbiale audacia stilistica e accende il tasso di passione che ruota attorno all’acclamato SUV extralusso ad alte prestazioni del brand. Una selezione di colori e di finiture uniche realizza una DBX707 che esalta il mondo della F1 unendo al SUV di lusso più dinamico e potente del globo, offrendo un look davvero dinamico e racing.

Esclusiva in ogni parte

L’edizione AMR24 del SUV di Aston Martin, come la splendida Valiant, offre contenuti esclusivi sia all’interno che all’esterno: una scelta di vernice Podium Green, Onyx Black o Neutron White, completata da pinze dei freni Aston Martin Racing Green o AMR Lime abbinata ai cerchi Fortis da 23″ in nero satinato o lucido, oltre a un’esclusiva targhetta del motore AMR24.

Fonte: Ufficio Stampa Aston Martin

Con l’aggiunta di accenti Lime Green o Trophy Silver al nero lucido o in carbonio, che ricordano quelli della vettura AMR24 F1 e della Official Medical Car della Formula 1, si sottolinea il legame della F1 tra la vettura stradale e quella in pista. Dentro all’abitacolo, invece, l’allestimento Inspire Sport è disponibile in due varianti di colore: Nero Onyx (Monotone) con cuciture e profili Lime, oppure Nero Onyx / Verde Eifel Duotone con cuciture a contrasto Lime. I dettagli più pregiati possono essere impreziositi con gioielli in fibra di carbonio e cromo scuro o rete in titanio completata da cromo satinato. Il logo Aston Martin è applicato in lamina anche sul cruscotto e AMR24 è inciso sulle soglie delle porte, per non lasciare dubbi agli occupanti sulla discendenza dalle corse. Questa identificazione è supportata anche dall’applicazione di una cinghia unica, cucita a mano a calce, alla stazione di ricarica wireless.

Un Aston Martin da Formula 1

L’Aston Martin DBX707 possiede sotto al cofano un V8 biturbo da 4,0 litri da 707 CV/900 Nm e il cambio automatico a 9 rapporti con frizione in bagno d’olio. Abbinata a un sofisticato sistema di trazione integrale in grado di inviare fino al 100% della coppia all’asse posteriore su richiesta, la DBX707 AMR24 è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 310 km/h.