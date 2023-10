Fonte: ANSA Arriva la serie tv che racconta la vita di Sergio Marchionne.

Sta per arrivare una serie TV che racconta la vita di Sergio Marchionne, storico dirigente d’azienda che prese le redini del comando della Fiat in un momento delicato, rilanciando la Casa automobilistica italiana a livello internazionale.

La serie tv sull’uomo che salvò la Fiat

Tommaso Ebhardt, giornalista e autore di una biografia su Sergio Marchionne, è alla ricerca di un partner tra le major del mercato audiovisivo per realizzare una fiction dedicata all’uomo che ha posto le basi per la nascita del Gruppo Stellantis, colosso che quest’anno ha inaugurato il suo primo Battery Technology Center in Italia. Scelto già il nome: Confessions of a capital Junkie.

Lo stesso Tommaso Ebhardt ha parlato del suo progetto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Abbiamo preparato il progetto che sarà proposto al Mia, il Mercato Internazionale Audiovisivo di Roma, dove produttori, broadcaster e autori si incontrano. Confessions of a capital Junkie è una mini-serie sviluppata a partire dalla mia biografia su Sergio Marchionne”.

Ebhardt ha ricordato così l’immenso contributo di Marchionne nel rilancio globale della Fiat: “Dal 2004 al 2018 ha rivoluzionato l’industria dell’automotive, trasformando la Fiat da produttore regionale a 6° gruppo automobilistico globale. Creativo e coraggioso, analitico e a tratti sgradevole, Marchionne ha sacrificato tutto sull’altare della produttività, compresa la propria vita”.

Sui temi della serie tv incentrata sulla vita di Sergio Marchionne, Ebhardt ha dichiarato: “Io e i miei produttori vediamo la possibilità di creare un prodotto televisivo accattivante e di successo che metta in scena la vita di uno dei più noti capitani d’industria di questo inizio millennio. Ma vogliamo anche affrontare un tema più profondo e contemporaneo: se ha ancora senso incentrare le nostre vite sull’identità professionale o invece è una prospettiva tragicamente limitata”.

La serie tv su Sergio Marchionne dovrebbe svilupparsi nell’arco di 5 puntate dalla durata di 50 minuti ciascuna: il progetto verrà presentato a poche settimane di distanza dalla proiezione al Festival del Cinema di Venezia del film sulla vita di Enzo Ferrari, il biopic che racconta la storia un’altra grande figura nella storia dell’automobilismo italiano, il padre del Cavallino Rampante.

La storia di Sergio Marchionne

Nato a Chieti il 17 giugno del 1952, a 14 anni Sergio Marchionne si trasferì con i suoi genitori in Canada, dove si laureò in giurisprudenza all’Università di York, in Ontario, per poi esercitare come procuratore legale, avvocato ed esperto contabile.

Abbandonata la carriera forense, Marchionne lavorò per la società Deloitte Touche come avvocato commercialista ed esperto nell’area fiscale; in seguitò ricoprì il ruolo di controllore di gruppo e direttore dello sviluppo aziendale del Lawson Group di Toronto, prima di diventare vicepresidente esecutivo della Glenex Industries.

Di ritorno in Europa, nel 2022 venne nominato amministratore delegato della SGS di Ginevra, un’azienda operante nei servizi di ispezione, verifica e certificazione. Dal 2003 Marchionne entrò a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fiat su designazione di Umberto Agnelli. Un anno più tardi divenne amministratore delegato dell Fiat, una vera e propria svolta per la Casa del Lingotto.

Sotto la sua amministrazione, infatti, Fiat conobbe una sorta di “rinascimento” grazie al lancio di modelli come la nuova 500 e la Grande Punto, l’auto più venduta in Italia nel 2006 e nel 2007. Il titolo Fiat, durante la gestione Marchionne, passò da un minimo vicino ai 4 euro del 2005 ai 23 euro del 2007.

La scomparsa di Sergio Marchionne è avvenuta il 25 luglio del 2018 all’età di 66 anni: alla sua memoria è intitolato il programma di borse di studio “Sergio Marchionne Student Achievement Awards“, rivolto ai figli dei dipendenti del gruppo Stellantis e che ogni anno assegna riconoscimenti a coloro che hanno conseguito i migliori risultati negli studi.