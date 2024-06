Suzuki Vitara Hybrid: evoluzione di un’iconica SUV giapponese

Eredità in evoluzione

Il modello che nel 1988 ha creato il segmento dei SUV compatti, si rinnova oggi con un look moderno, interni raffinati e tecnologia di ultima generazione. Questa nuova versione non solo mantiene le caratteristiche che l’hanno resa famosa , ma le arricchisce con un’attenzione particolare alla connettività, all’assistenza alla guida e alla riduzione delle emissioni. Con la tecnologia ibrida e la trazione integrale Allgrip Select, Vitara Hybrid rappresenta la scelta perfetta per chi cerca versatilità e rispetto dell’ambiente.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki

Design? Moderno e accattivante

Nuova Suzuki Vitara Hybrid si distingue per un frontale dal design rinnovato, caratterizzato da linee pulite e dettagli raffinati. La parte inferiore del paraurti presenta una nuova linea che conferisce al modello una maggiore presenza scenica, mentre la griglia con finiture nere e i fari full LED dal taglio distintivo aggiungono unicità all’insieme. Il cliente può scegliere tra 10 diverse colorazioni, inclusi due nuovi colori: il Blu Capri con tetto Nero Dubai Metallizzato e il Grigio Oslo Metallizzato.

Tecnologia? Di ultima generazione

La plancia di nuova Vitara Hybrid è stata ridisegnata per accogliere un avanzato sistema di infotainment con display ad alta definizione da 9 pollici e navigatore integrato. Questo sistema permette di collegare gli smartphone tramite USB e Wi-Fi, supportando Apple CarPlay e Android Auto. Attraverso il display, è possibile controllare molteplici funzioni del veicolo e personalizzare le impostazioni secondo le proprie esigenze.

Connettività? A portata di mano

Grazie all’App Suzuki Connect, i proprietari di nuova Vitara Hybrid possono interagire con il veicolo in modo innovativo. L’app fornisce notifiche relative allo stato del veicolo, alle spie di allarme e avvisi di geofencing e coprifuoco. Inoltre, offre informazioni sulla manutenzione periodica e su eventuali campagne di richiamo, rendendo la gestione dell’auto semplice e intuitiva.

Sistemi di Sicurezza? Avanzati

Nuova Vitara Hybrid è equipaggiata con i più avanzati sistemi ADAS, conformi agli standard della General Safety Regulation (GSR2). Tra questi spicca il sistema “Attentofrena” liv.2 – Dual Sensor Brake Support II (DSBS II), che utilizza un radar ad onde millimetriche e una telecamera monoculare per rilevare ostacoli, veicoli, biciclette e pedoni. Il sistema supporta anche il Cruise Control Adattivo (ACC), che mantiene la distanza di sicurezza dai veicoli precedenti e regola la velocità in base ai limiti di velocità riconosciuti dal sistema “Occhioallimite” liv.2 – Traffic Sign Recognition (TSR).

Gamma di motorizzazioni? Per tutti i gusti

Nuova Vitara Hybrid è disponibile con due motorizzazioni ibride: la versione 1.5 140 Volt da 115 CV con cambio automatico a 6 rapporti (AGS) e la versione 1.4 48 Volt da 129 CV con cambio manuale a 6 marce. Gli allestimenti Cool e Top sono riservati alla versione Hybrid 1.4 48V, mentre la versione 1.5 140V è proposta nell’esclusivo allestimento Starview, completo di tetto panoramico apribile e funzione stop&go per il Cruise Control Adattivo. Nuova Vitara Hybrid offre dotazioni ricche e complete. L’allestimento Cool include cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico, vetri posteriori oscurati, fari full LED e sedili anteriori regolabili in altezza e riscaldati. L’allestimento Top aggiunge rivestimenti in materiale pregiato, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e sistema “Chiavintasca” per apertura porte e avviamento senza chiave. L’allestimento Starview, oltre al tetto panoramico, include la funzione stop&go per il Cruise Control Adattivo.

Prestazioni? Eccellenti con trazione integrale

Entrambe le motorizzazioni possono essere abbinate alla trazione anteriore o alla trazione integrale 4WD Allgrip Select. Questo sistema, frutto di oltre cinquant’anni di esperienza Suzuki nel campo dei 4×4, permette al conducente di selezionare quattro modalità di guida (Auto, Sport, Snow e Lock) per adattarsi a qualsiasi condizione stradale, garantendo sempre la massima sicurezza e divertimento di guida.

Prezzi? Competitivi …con incentivi allettanti

Nuova Suzuki Vitara Hybrid è proposta con un listino che parte da 25.900 € per la versione 1.4 Cool e arriva a 34.900 € per la versione 1.5 140V Starview 4WD Allgrip AT. In occasione del lancio, Suzuki offre uno sconto di 2.500 € in caso di permuta o rottamazione e di 1.500 € incondizionati. Inoltre, grazie agli incentivi statali per le tecnologie ecocompatibili, è possibile ottenere ulteriori riduzioni del prezzo, fino a 3.000 € per la rottamazione di veicoli Euro 2 o antecedenti, rendendo la Vitara Hybrid acquistabile a partire da 20.400 €.

Un SUV per ogni esigenza

Nuova Suzuki Vitara Hybrid rappresenta un perfetto connubio tra innovazione, stile e sostenibilità. Con il suo design moderno, tecnologia avanzata e prestazioni eccellenti, è pronta a conquistare il cuore degli automobilisti più esigenti. Sia che si tratti di affrontare la città o esplorare terreni più impervi, Vitara Hybrid offre un’esperienza di guida unica, sempre nel rispetto dell’ambiente.