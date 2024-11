Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki Suzuki e-Vitara: un nuovo capitolo per la mobilità elettrica

Importanti novità in arrivo da Hamamatsu, dove Suzuki ha messo a punto la sua prima vettura BEV, completamente elettrica. Parliamo di Suzuki e-Vitara, la prima 100% alla spina per il brand giapponese che punta a far arrivare la quattro ruote sul mercato entro il primo semestre del 2025. Un modello su cui la Casa punta forte per un’esperienza di guida agile, intuitiva, divertente e soprattutto amica dell’ambiente.

La prima Suzuki alla spina

Nell’era in cui tutti puntano a diventare elettrici per cercare di seguire il trend che i governi mondiali stanno cercando di dare alla mobilità del futuro, Suzuki non è da meno. E a Milano, in occasione della presentazione delle novità della Casa, dopo essere stata annunciata come auto di EICMA, Suzuki ha svelato la grande novità per il 2025. Si chiama Suzuki e-Vitara, che dopo la versione hybrid del SUV si veste anche di elettrico per dare una maggior ampiezza alla gamma.

Basata sul concept di “Emotional Versatile Cruiser”, Suzuki e-Vitara è caratterizzata da un design dall’animo assertivo in cui si uniscono forza e innovazione, un motopropulsore BEV che offre un’esperienza di guida agile e intuitiva, un sistema di trazione integrale elettrica “Allgrip-e” che fornisce non solo capacità fuoristradistiche ma anche eccellenti prestazioni, e una piattaforma di nuova concezione “Heartect-e” specifica per i BEV.

Nello specifico parliamo di una vettura lunga oltre 4 metri, alta 1635 mm e larga 1800 mm omologata per cinque. In commercio presto con due diverse batterie, da 49 kWh o 61 kWh, potrà contare sulla tecnologia 2wd e 4wd (per la sola versione da 61 kWh) ed è declinata in due differenti livelli di potenza: 144 CV (versione 2wd) e 184 CV nella versione a quattro ruote motrici.

Il nuovo SUV a zero emissioni ha poi un’autonomia dichiarata di circa 400 Km (nel ciclo misto) e per ricaricare la batteria, dal 15 all’80%, si impiegano 50 minuti.

Un SUV robusto e divertente

Nato sulla piattaforma dedicata “Heartect-e”, sviluppata appositamente per i modelli BEV, combina un design robusto e dedicato all’off-road, con un’esperienza di guida agile e fluida. L’esterno presenta un design accattivante caratterizzato da pneumatici di grande diametro e da un passo lungo, mentre gli interni presentano un display integrato con funzionalità avanzate e pannelli e console centrale con rivestimenti robusti, che riflettono il tema “High-Tech & Adventure”.

Il gruppo motopropulsore BEV della nuova Suzuki è costituito dall’efficiente sistema eAxle (assale elettrico) che integra il motore e l’inverter, insieme alle batterie al litio ferro-fosfato progettate per garantire sicurezza e affidabilità. Il sistema consente così di ottenere un’accelerazione fluida da fermo e un’accelerazione più decisa in fase di sorpasso da basse ad alte velocità.

La tecnologia “Allgrip-e”, poi, è un sistema di trazione integrale elettrica che sfrutta tutta l’esperienza di Suzuki nella tecnologia 4wd. Questo sistema non solo fornisce elevate prestazioni, ma consente anche un controllo preciso del mezzo grazie ad una un’eccellente reattività. Inoltre, include una modalità “Trail” che consente di uscire senza intoppi da terreni difficili applicando la forza frenante alle ruote che slittano e distribuendo la coppia motrice al pneumatico opposto.

La produzione inizierà presso lo stabilimento Suzuki Motor Gujarat in India nella primavera del 2025, mentre le vendite dovrebbero iniziare in vari Paesi, tra cui Europa, India e Giappone, intorno all’estate del 2025.