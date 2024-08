Fonte: suzuki.it Suzuki Vitara Hybrid 2024

La Vitara è una delle automobili più amate di casa Suzuki. È nata nel 1988 come fuoristrada poi, con il passare degli anni, si è evoluta, modernizzata, cambiando sia esternamente che internamente: dal 2015 non è più un fuoristrada ma Suv compatto molto amato dagli automobilisti. Ma la Suzuki Vitara non si è fermata a quel drastico cambiamento avvenuto nel 2015, anche in questi anni ha saputo evolversi per aggiornarsi ai cambiamenti della società e alle richieste degli automobilisti, sempre più attenti alle tematiche ambientali, non a caso oggi è disponibile nella versione ibrida. Andiamo allora a scoprire nel dettaglio tutti i segreti della Suzuki Vitara, a vedere quali sono le differenze tra un allestimento e l’altro, oltre a tutte le sue caratteristiche e al prezzo.

Suzuki Vitara gli allestimenti disponibili

La nuova Suzuki Vitara è disponibile in tre allestimenti diversi, ognuno dei quali ha le proprie caratteristiche (oltre che un prezzo differente). I tre allestimenti tra cui si può scegliere sono il Cool+, il Top e Starview.

Suzuki Vitara Cool+ e Suzuki Vitata Top: le differenze

Come detto in precedenza, la Suzuki Vitara è disponibile in diverse versioni, tra cui la Cool+ e la Top. Vediamo allora nel dettaglio quali sono le differenze e quali sono le principali caratteristiche di ogni allestimento.

Suzuki Vitara Cool+: la Cool+ è la versione base della Suzuki Vitara. Nonostante questo, come da tradizione Suzuki, può contare su numerosi optional di serie come il climatizzatore automatico, il display touchscreeb da 7″, il quadro strumenti a colori con schermo My Drive 4,2″, il sistema bluetooth integrato compatibile con Android Auto, Apple CarPlay e Mirror Link. E poi ancora la videocamera posteriore di serie (molto ultime per i parcheggi), i sensori di luce e di pioggia, i sedili anteriori riscaldati e regolabili in altezza, il bracciolo centrale con tanto di vano portaoggetti, il volante regolabile in altezza e anche in profondità, i fendinebbia, i vetri oscurati, ben sette airbag e cerchi in lega da 17″.

Suzuki Vitara Top: tutti gli optional di serie che abbiamo visto essere presenti sulla versione Cool+ li ritroviamo anche nella versione Top. A quegli optional di serie si aggiungono anche i sedili in materiale pregiato, il sistema Keyless start (ovvero l’accezione dell’auto senza la tradizionale chiave), la scheda navigatore, i sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori, l’orologio analogico che si trova al centro della plancia, gli specchietti retrovisori che possono essere ripiegati elettronicamente e i cerchi con la verniciatura bicolore.

Ovviamente, sia alla versione Cool+ e possibile aggiungere anche altri optional che avranno però un costo che varia a seconda dell’optional scelto.

Suzuki Vitara: le dimensioni

La Suzuki Vitara, qualunque sia l’allestimento che scegliate, risulta essere un’auto molto spaziosa, che permette di viaggiare molto comodamente al suo interno. La lunghezza è superiore ai 4 metri, la larghezza è di oltre 1,7 metri ed è alta 1,6 metri. Molto spazioso anche il bagagliaio, che ha un volume di 289 litri ma che può essere aumentato fino a 642 litri reclinando i sedili posteriori.

Lunghezza Suzuki Vitara: 4.185 mm

Larghezza Suzuki Vitara: 1.775 mm

Altezza Suzuki Vitara: 1.600 mm

Passo Suzuki Vitara: 2.500 mm

Volume bagagliaio Vitara: 289 litri (abbassando i sedili posteriori 642 litri)

Suzuki Vitara: i colori disponibili

La Suzuki Vitara, in ogni suo allestimento, è disponibile in un’ampia gomma di colori differenti. Si può scegliere fra il Bianco Santorini, il Bianco Artico metallizzato, l’Argento New York metallizzato, il Nero Dubai metallizzato o il Grigio Oslo metallizzato.

Oppure si può optare anche per la versione ricolare, con il tetto di una colorazione differente rispetto al resto della carrozzeria. In questo caso le tinte tra cui scegliere sono: il Grigio Glasgow metallizzato, l’Avorio Africa, il Giallo Tiber, il Rosso Marrakech e il Blu Capri. Con la scelta della versione bicolore il tetto è sempre Nero metallizzato.

Suzuki Vitara: i sistemi di sicurezza

Uno dei punti di forza della Suzuki Vitara è dato dai sistemi di sicurezza all’avanguardia, tra questi spiccano i sistemi di assistenza denominati “Attentofrena”, “Guidadritto” e “Guardalastrada”.

Attentofrena livello 2: è il sistema che è in grado di rilevare qualsiasi utente della strada, dai pedoni alle altre auto, passando per le bici e gli scooter, anche in condizioni di scarsa visibilità. Si attiva quando i sensori rivelano la presenza di un altro veicolo o di una persona per evitare collisioni.

Guidadritto livello 3: il sistema Guidadritto di terzo livello, quando il Cruise control è attivo, è in grado di mantenere la posizione del veicolo esattamente al centro della corsa. Ma se rileva un altro veicolo o un qualunque ostacolo vicino è in grado di fornire assistenza allo sterzo.

Guardalastrada: si tratta di una telecamera integrata nel cruscotto che monitora gli occhi e il viso del conducente: se viene rilevato che il conducendo è assonnato, si sta per addormentare o distoglie gli occhi dalla strada, si attiva un allarme sonoro di allerta.

Inoltre, in tutte le sue visioni, nella Suzuki Vitara sono presenti anche diversi altri sensori, come il segnalatore acustico per le luci accese e la chiave inserite, il segnalatore sia acustico che luminoso per le portiere aperte e quello quando il carburante raggiungere il livello di riserva. Non mancano poi ovviamente i segnalatori per il mancato aggancio delle cinture di sicurezza.

Sul Display MyDrive è poi presente l’orologio, l’indicazione della temperatura esterna, la velocità media, l’autonomia e il consumo di carburante e la pressione dei pneumatici.

Suzuki Vitara: il prezzo

Il prezzo della Suzuki Vitara dipende dall’allestimento scelto oltre che dai vari optional che si decidono di aggiungere al momento dell’acquisto (a partire dal colore della carrozzeria).

Il prezzo di listino della Suzuki Vitara Cool+ è di 26.400 euro, più cara invece la Suzuki Vitara Top il cui prezzo di partenza è di 28.100 euro. Infine, la Suzuki Vitara Starvierw ha un prezzo di partenza di 31.900 euro. Non resta quindi che passare in uno dei tanti concessionari Suzuki per vedere la Vitara dal vivo e far eventualmente fare un preventivo inserendo tutti gli optional aggiuntivi che si desiderano, oltre a scegliere il colore che più vi piace. In questo modo è possibile avere un’idea più precisa sul prezzo finale dell’auto.