Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Problemi per gli utenti Android Auto con Google Maps

Google Maps è un tempio dell’automobilista moderno, una funzione alla quale nessuno vorrebbe rinunciare, specialmente quando sceglie di andare lontano, in qualche posto inesplorato, dove serve qualcuno che sappia la strada da percorrere. In quei casi, avere un alleato come Google Maps è sempre un valore aggiunto. Ma, a quanto pare, non infallibile. Molti utenti, infatti, lamentano più di una criticità durante il suo utilizzo, come sta capitando a chi usa Android Auto. L’ultima beta di Google Maps si blocca, “crasha“, lasciando nello sconforto chi ha bisogno di lei. Oggi, però, pare esserci una soluzione per rimediare a questo spiacevole inconveniente.

Il problema di Google Maps

La versione incriminata di Google Maps, potrebbe trattarsi della v11.132.0100 beta, causa dei guai all’avvio di Android Auto. L’applicazione di navigazione si arresta in modo immediato. Anche selezionando l’app in questione il sistema non reagisce e va in immediato tilt, riportando l’utente all’elenco delle app, nelle sezione di partenza. Il funzionamento su smartphone, invece, non è in discussione, quello continua ad andare. Ma chi vuole sfruttare la praticità dello schermo della propria vettura, sta vivendo un momento di peculiare disagio. Niente di irreparabile, a quanto pare. Ci sarebbe già una soluzione per chiunque abbia riscontrato queste difficoltà.

Come bypassare il difetto

Gli utenti per andare oltre a questo fastidioso bug, in un modo – abbastanza – semplice. Infatti, dovranno uscire dalla beta di Maps. Accedere alla versione beta permette sì di sfruttare nuove funzionalità in anticipo sui tempi, ma queste versioni, così come specificato dall’azienda, possono contenere bug e registrare, come in questo caso, arresti anomali. Per uscire dalla beta bisogna seguire alcuni passi, che evidenziamo qui:

Accedere al Google Play Store;

Premere l’icona del profilo;

Premere su Gestisci app/dispositivi/Beta;

Individuare l’app di Google Maps in questo elenco;

Premere Maps e aprire la pagina dei dettagli;

Sulla voce “Sei un beta tester” premere su “Lascia”.

Tutto questo sarà possibile, se l’utente si è iscritto al programma beta tramite il Play Store.

Tornare alla versione più stabile

Dunque, se la procedura precedentemente esposta non riuscirà a risolvere il problema, ne esiste un’altra per andare direttamente alla versione di Google Maps che non dovrebbe dare alcun fastidio, perché consolidata e stabile. Dunque, per riavere l’app di navigazione funzionante in modo efficace bisogna disinstallare gli aggiornamenti fatti e togliere di mezzo la beta. Per fare ciò, sarà sufficiente:

Accedere alle Impostazioni;

Selezionare Vedi tutte le app;

Individuare Google Maps ;

; Premere su Disinstalla aggiornamenti e confermare.

La disinstallazione degli aggiornamenti ripristinerà la versione stabile di Google Maps. Questi passaggi, infine, dovrebbero risolvere i problemi riscontrati con l’ultima versione beta della popolare app di navigazione e quindi si potrà tornare alla normalità, con viaggi in sicurezza e con una mappa funzionante in tempo reale, che segnala code e rallentamenti, lavori in corso e molto altro ancora (anche se recentemente ha creato del caos). L’automobilista moderno, il viaggiatore su ruote di questi tempi, non può più viaggiare con le grandi mappe cartacce o “info città“. Dunque, rimediare a questo problema è un vantaggio per tutti quanti, senza alcuna discussione.