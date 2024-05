Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Google Maps si aggiorna con tante interessanti novità

Google Maps, la celebre applicazione del colosso californiano, sta per riservare delle nuove, interessanti novità agli utenti. Tra interfacce ridisegnate, intelligenza artificiale potenziata e realtà aumentata immersiva, la user experience sta per subire una trasformazione radicale.

Interfaccia dal design più minimalista e intuitivo

La prima novità che salta all’occhio consiste nella sua interfaccia, caratterizzata da un design più minimalista e intuitivo. I pulsanti superflui se ne vanno, lasciando spazio solo alle funzioni essenziali (anche se ce ne sono tante altre interessanti), facilmente raggiungibili dalla schermata iniziale.

Attraverso tale mossa, il gigante hi-tech pensa di proporre un servizio parecchio intuitivo, elementare nei meccanismi, e in grado di ridurre al minimo il tempo necessario per trovare le info desiderate. Con un approccio razionale, votato al classico modo di dire anglosassone “less is more”, confida di migliorare la navigabilità, e conquistare, così, i favori di chi è meno avvezzo alla tecnologia.

Intelligenza artificiale e realtà aumentata

L’intelligenza artificiale gioca, altresì, un ruolo fondamentale nell’ecosistema di Google Maps. Attenti all’ultima frontiera, gli sviluppatori permetteranno di ricevere consigli personalizzati utili nella pianificazione dei propri viaggi. L’app saprà anticipare le esigenze degli utenti, suggerendo percorsi alternativi in caso di traffico o luoghi da visitare in base agli interessi personali.

Google Maps è poi in procinto di abbracciare la realtà aumentata, un’area dalle grosse potenzialità, al punto da suscitare l’interesse delle Case produttrici. Attraverso la fotocamera dello smartphone, gli utenti avranno l’opportunità di sovrapporre informazioni virtuali al mondo reale, in maniera da ottenere un quadro completo e dettagliato dell’ambiente circostante. Questa funzione sarà preziosa nell’esplorare delle nuove città o nel trovare dei luoghi specifici.

Contenuti ad hoc per i proprietari di auto elettriche

L’applicazione va, inoltre, incontro ai proprietari di vetture elettriche, a supportare i trasporti ecosostenibili. Tra le features dedicate, indicherà le stazioni di ricarica compatibili lungo il percorso, al fine di guidare in totale serenità, senza avere l’ansia di rimanere a piedi, “traditi” dal veicolo nel momento meno opportuno. In aggiunta, l’app evidenzierà in blu l’intera destinazione, senza l’onere di inserire il numero civico, così da capire con esattezza quanto una via sia lunga per regolarsi al meglio anzitempo.

Nell’angolo della mappa appariranno le previsioni del meteo per avere un quadro sintetico e adattarsi all’occorrenza. Ci sarà pure un prospetto sulla qualità dell’aria della zona selezionata, a promuovere un maggior grado di consapevolezza circa un tema tanto attuale quale l’inquinamento ambientale.

Parte del successo di Google Maps, Street View consente di esplorare virtualmente le strade del mondo. Oltre alle immagini panoramiche tradizionali, aggiungerà video, foto a 360 gradi e addirittura contenuti in realtà aumentata, per un’esperienza ancora più immersiva.

Programmare e condividere le spedizioni al volante sarà possibile in modalità inedite. Nello specifico, darà la facoltà di creare liste di luoghi da visitare, organizzare itinerari e condividere le sue avventure on the road con amici e familiari.

Da consuetudine, la sicurezza è stata curata alla perfezione. La compagnia ha implementato ulteriori misure a tutela dei dati personali. Il ricco pacchetto di novità denota l’intenzione di Google Maps di consolidare il ruolo di leader nel settore della navigazione e della mappatura.