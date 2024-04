Brembo rivoluziona il design: pinze freno per la casa in mostra al Fuorisalone 2024

Protagonista indiscusso dell’evento Fuorisalone 2024 a Milano è stato senza dubbio Brembo con la presentazione di 12 pinze freno dai colori esclusivi firmati Sesia&Co. L’innovativo concept trasforma le tradizionali componenti automobilistiche in autentici elementi d’arredo, sottolineando l’impegno di Brembo nel coniugare funzionalità e design.

Colori che raccontano storie: l’estetica delle pinze freno Brembo

Le pinze freno Brembo non sono solo sinonimo di prestazioni e tecnologia di alto livello, ma anche di stile e personalità. Con oltre 150 soluzioni cromatiche disponibili, Brembo ha sempre considerato il colore come parte integrante dell’identità delle proprie pinze freno. Dai classici toni di rosso alle sfumature di giallo, oro, blu e grigio, ogni colore porta con sé una narrazione unica, riflettendo l’anima sportiva ed elegante delle vetture su cui vengono montate.

Un tocco di arte e cultura: “Cielo di Sesia&Co.”

Tra le 12 pinze in esposizione al Fuorisalone, emerge la pinza freno “Cielo di Sesia&Co.”, un’opera d’arte che sposa la tecnologia con la tradizione. Decorata con l’immagine di un dragone, simbolo di coraggio e forza orientale, questa pinza rappresenta il connubio tra cultura e innovazione. Realizzata in collaborazione con Kep.Italia, l’iconica pinza Brembo si trasforma in un oggetto di desiderio per gli appassionati di design e automobilismo.

Dal Fuorisalone alla Cina: Brembo X-Style approda nel mercato asiatico

La presentazione delle pinze freno Brembo X-Style, già disponibili in Europa, coincide con il lancio in Cina, ampliando il mercato di queste esclusive componenti. La collezione X-Style, destinata a veicoli elettrici, si arricchirà presto di una nuova gamma di colori, offrendo ai clienti la possibilità di personalizzare ulteriormente il proprio stile automobilistico.

Una partnership creativa: Brembo, Sesia&Co., Boffi|DePadova e Kep.Italia

Il progetto Sesia&Co. ha coinvolto marchi iconici del Made in Italy come Brembo, Boffi|DePadova e Kep.Italia, unendo creatività e innovazione nel campo dell’arredo e dell’automotive. Il coordinamento creativo di Simona Tagliaferri ha portato alla realizzazione di un’esposizione unica, che si terrà presso Palazzo Bocconi in Porta Venezia, trasformando l’evento del Fuorisalone in un’esperienza indimenticabile.

Design statico e in movimento

Il Fuorisalone 2024 si conferma una piattaforma ideale per l’incontro tra design e tecnologia, con Brembo che si distingue come protagonista indiscusso grazie alla sua visione innovativa e al suo impegno verso la ricerca estetica e funzionale. Le pinze freno diventano così non solo un elemento di sicurezza, ma anche un’opportunità per esprimere stile e personalità, confermando il ruolo di Brembo come pioniere nel mondo dell’automotive e del design.