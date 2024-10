Brembo ad Automechanika 2024: Innovazione e Sostenibilità nel Settore dei Freni per la Mobilità del Futuro

Brembo ridefinisce il settore dei freni con nuove soluzioni per l’Aftermarket: dall’evoluzione delle auto tradizionali fino ai veicoli elettrici e sostenibili, l’azienda bergamasca presenta a Francoforte una gamma completa che risponde alle esigenze di tutti gli automobilisti.

Automechanika Francoforte si conferma ancora una volta la principale piattaforma mondiale per l’innovazione nel settore automotive. Brembo, leader globale nella produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni, ha presentato la sua gamma completa di prodotti aftermarket, che abbracciano soluzioni per ogni esigenza, dalle auto tradizionali ai veicoli elettrici. Con un’offerta suddivisa in cinque famiglie, l’azienda italiana dimostra come l’innovazione tecnologica e la sostenibilità possano andare di pari passo.

Una soluzione per ogni cliente

Automechanika 2024 ha visto Brembo presentare un’offerta che copre tutte le esigenze del mercato. La gamma è suddivisa in cinque famiglie: Essential, Prime, Beyond, Xtra e Upgrade, ognuna delle quali risponde a specifici requisiti tecnici e prestazionali, riflettendo le aspettative di una clientela diversificata.

Brembo Essential è il punto di ingresso per chi cerca una soluzione di qualità ad un prezzo competitivo. Comprende componenti come tamburi, ganasce e pinze rigenerate, ideali per chi desidera effettuare riparazioni senza compromessi sulla sicurezza, ma con un occhio di riguardo al budget. L’attenzione alla sostenibilità è evidente anche qui, con un focus sulla rigenerazione delle pinze che prolunga il ciclo di vita dei prodotti, riducendo lo spreco di materiali.

Per chi invece cerca il massimo in termini di prestazioni, Brembo Prime offre una gamma premium pensata per auto, veicoli commerciali leggeri, camion. Questa linea include dischi, pastiglie, pinze e accessori, sviluppati per migliorare le caratteristiche dinamiche di ogni veicolo. La qualità è garantita dagli elevati standard tecnici imposti dal brand, offrendo una soluzione ideale per chi desidera un’esperienza di guida sicura e confortevole, sia su strada che in situazioni più impegnative.

La svolta sostenibile con Brembo Beyond

Il tema della sostenibilità ha dominato la scena di Automechanika 2024, e Brembo si è distinta con la sua linea Beyond, che include due kit innovativi: Beyond Greenance Kit e Beyond EV Kit. Il Greenance Kit risponde alle esigenze dei veicoli conformi alla normativa Euro 7, riducendo fino all’80% le emissioni di particolato PM10 e PM2,5. Questa soluzione, nata per i veicoli commerciali leggeri, è oggi disponibile anche per le berline e punta a migliorare non solo le prestazioni ambientali ma anche il costo totale di gestione del veicolo, un elemento sempre più importante per gli automobilisti moderni.

Beyond EV Kit è specificamente progettato per veicoli elettrici e ibridi plug-in. Utilizza dischi con un rivestimento speciale e pastiglie innovative che riducono significativamente il rumore e garantiscono l’assenza di corrosione per un chilometraggio fino a 100.000 km. Questo kit si inserisce perfettamente nella missione di Brembo di diventare un solution provider per la mobilità elettrica, rispondendo alle sfide dell’elettrificazione e della sostenibilità con soluzioni di frenata che non fanno compromessi sulle prestazioni.

Passione e personalizzazione con Brembo Xtra e Upgrade

Per i guidatori che vogliono distinguersi, Brembo Xtra rappresenta la scelta ideale. Questa linea si rivolge agli appassionati di auto che cercano non solo prestazioni, ma anche un’estetica accattivante e possibilità di personalizzazione. I dischi forati e baffati, le pastiglie ad alte prestazioni e le pinze colorate sono solo alcuni dei componenti che permettono di dare un tocco di unicità al proprio veicolo. Da quest’anno, anche il disco Brembo Sport entra a far parte della linea Xtra, arricchendo ulteriormente l’offerta per i guidatori più esigenti.

Infine, la gamma Brembo Upgrade si distingue per i suoi prodotti pensati per chi cerca le massime prestazioni sia su strada che in pista. Con Brembo Gran Turismo (GT) Kit e Brembo Pista Kit, gli appassionati di motorsport possono migliorare l’impianto frenante dei loro veicoli, sfruttando le tecnologie sviluppate per le competizioni internazionali. Pinze, dischi, pastiglie e altri componenti di altissima qualità garantiscono una frenata potente e sicura in ogni condizione.

Innovazione continua: carbonio ceramico per le supercar

Una delle novità più attese è stata l’introduzione dei dischi freno in Carbon Ceramic Material (CCM), una tecnologia precedentemente riservata alle supercar di fascia alta, ora disponibile anche per l’aftermarket. Questi dischi offrono una combinazione imbattibile di leggerezza, durata e prestazioni elevate, garantendo una frenata efficiente e costante anche nelle condizioni più estreme. L’introduzione di questi componenti nel mercato del ricambio conferma la capacità di Brembo di trasferire il know-how delle corse al mondo delle auto di serie, offrendo soluzioni tecniche di altissimo livello.

Evoluzione del mercato aftermarket e impatto digitale

Oltre all’ampia gamma di prodotti, Brembo ha reso disponibile la sua nuova App Bremboparts, uno strumento digitale che semplifica la ricerca dei ricambi e dei rivenditori più vicini. Questa app rappresenta un altro passo verso la digitalizzazione dell’aftermarket, permettendo agli utenti di navigare tra le varie opzioni disponibili per auto e moto, facilitando l’acquisto di componenti certificati e originali.

Con questa offerta innovativa, Brembo non solo consolida la sua posizione di leader nel settore dei sistemi frenanti, ma dimostra anche un impegno costante verso la sostenibilità e la digitalizzazione, temi chiave per il futuro dell’automotive.

Automechanika 2024 ha sottolineato l’importanza di anticipare le esigenze dei clienti, e Brembo ha dimostrato di essere pronta a rispondere a queste sfide con soluzioni di alta qualità e tecnologie all’avanguardia. Dal primo approccio ai ricambi fino alle soluzioni più performanti per veicoli da competizione, rimane sinonimo di eccellenza e innovazione nel mondo della frenata.