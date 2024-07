Fonte: Ufficio Stampa Suzuki La nuova Suzuki S-Cross Hybrid.

Suzuki presenta la nuova S-Cross Hybrid, auto che riesce a elevare il concetto di SUV per andare incontro alle esigenze di tutti: 100% ibrida, la vettura pone l’accento sulla sicurezza e la connettività.

Nuova Suzuki S-Cross Hybrid: il SUV per tutti

La nuova S-Cross Hybrid disponibile all’interno del listino Suzuki è perfetta per qualsiasi condizione, grazie alla tecnologia 4WD AllGrip: il SUV si adatta a qualsiasi viaggio, forte degli spazi interni ai vertici della categoria, sia per gli occupanti della vettura che per i passeggeri.

Il modulo ibrido del SUV nipponico è costituito da una batteria da 140v e un motogeneratore da 24,6 kW: questi due elementi, uniti al nuovo cambio robotizzato AGS e all’efficiente motore 1.5 DualJet, garantiscono una elevata elettrificazione che si traduce in un calo delle emissioni e dei consumi, andando a migliorare a 360 gradi l’esperienza di guida.

La tecnologia ibrida di Suzuki, azienda giapponese che ha da poco sviluppato le mini navette destinate a rivoluzionare il trasporto urbano, permette di avere sempre a disposizione la potenza di due motori, uno termico e l’altro elettrico, che collaborano insieme per garantire la massima efficienza in termini di consumi ed emissioni.

Il sistema Suzuki AllGrip Select offre la possibilità di affrontare ogni condizione di guida, in virtù della sicurezza garantita da una vera trazione integrale 4WD, in grado di gestire automaticamente la ripartizione della coppia in base al tipo di terreno su cui si viaggia.

Ridefiniti i concetti di sicurezza e connettività

Come da tradizione, sicurezza e connettività sono due punti forti della gamma Suzuki, fresca dell’arrivo della nuova Vitara Hybrid. Sul fronte della sicurezza, la S-Cross Hybrid si pone al top della sicurezza grazie ai tanti sistemi di guida assistita presenti a bordo: frenata automatica di emergenza, monitoraggio dei colpi di sonno, mantenimento corsia, cruise control adattivo, riconoscimento segnali stradali, monitoraggio angoli ciechi e monitoraggio traffico in retromarcia.

All’avanguardia il nuovo infotainment con schermo touchscreen da 9 pollici che può connettersi agli smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto ed è anche dotato di navigatore integrato e videocamera 360 gradi.

Tramite lo schermo è l’App Suzuki Connect è possibile controllare le 7 funzioni di assistenza disponibili, a partire dalla notifica di stato che avvisa se si dimenticano le porte aperte e le luci accese e consente di visualizzare l’autonomia e il consumo medio; il localizzatore di parcheggio permette di ritrovare sempre l’ultima posizione della vettura, mentre cronologia sessioni di guida memorizza tutti i viaggi degli ultimi 18 mesi.

L’avviso Geofencing e Coprifuoco, dopo aver impostato un’area o un orario, avvisa quando la vettura uscirà dall’area impostata o se verrà accesa al di fuori degli orari stabiliti; la notifica di accensione spia avvisa di un malfunzionamento dell’auto. Presenti anche le funzioni notifiche di sicurezza che avvisano quando l’auto viene forzata, facendo attivare anche l’allarme, e manutenzione periodica/notifica di richiamo, utile quando si avvicina il momento della manutenzione.

I prezzi di listino della nuova Suzuki S-Croos Hybrid partono dai 27.990 euro della versione 1.4 48V 2WD 6MT in allestimento TOP per arrivare ai 36.390 euro della variante 1.5 140V 4WD AT dell’allestimento STARVIEW. Prezzi che possono scendere in virtù delle promozioni che consentono di usufruire degli incentivi statali.