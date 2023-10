MINI e il suo elettrizzante debutto nella House of Style di BMW a Milano

La moda, lo stile e la tecnologia si fondono in una perfetta sinergia a Milano, grazie ad House of BMW che apre a MINI le sue porte nella suggestiva Via Monte Napoleone 12 per una settimana. La celebre casa automobilistica, sinonimo di eleganza e innovazione, dà il suo speciale benvenuto ai nuovi modelli della MINI Family. In un ambiente eclettico e avvolto da un’atmosfera vibrante, ci siamo immersi nell’universo MINI, per esplorare, fra tanti palloncini colorati, design iconici e scoprire le soluzioni all’avanguardia che definiscono questa nuova era di mobilità elettrica e sostenibile.

Un saluto affettuoso da MINI a Milano

Il claim “Nice to meet you again” rappresenta in modo tangibile il legame tra il passato e il futuro di MINI. Nella settimana all’interno della House of Bmw MINI ha presentato il design classico dei modelli che hanno reso MINI un’icona automobilistica e al contempo presentato le soluzioni innovative che caratterizzano la nuova generazione di veicoli. MINI non si accontenta di essere un semplice produttore di automobili; si impegna per una mobilità all’avanguardia, più sostenibile e tecnologicamente avanzata.

La nuova All-Electric MINI Cooper e il suo fascino elettrico

Uno dei protagonisti indiscussi dell’evento: la nuova All-Electric MINI Cooper. Quinta generazione di un’icona automobilistica a tre porte. Questo veicolo è l’incarnazione perfetta dell’impegno di MINI per il futuro elettrico, senza però rinunciare al classico “go-kart feeling” e al divertimento di guida che sono da sempre associati al marchio. Il design minimale e la trasmissione completamente elettrica offrono un’esperienza di guida urbana senza paragoni, mantenendo un impegno inossidabile verso la mobilità sostenibile.

Una delle caratteristiche distintive della nuova All-Electric MINI Cooper è l’ottimizzazione dello spazio per i passeggeri all’interno, mantenendo dimensioni esterne compatte. Il design è moderno e minimalista, con un’attenzione particolare al comfort dei passeggeri. Questo veicolo è disponibile in due varianti: la MINI Cooper E con una potenza di 135 kW/184 CV e un’autonomia di 305 km, e la MINI Cooper SE con una potenza di 160 kW/218 CV e un’autonomia di 402 km. Entrambe incarnano perfettamente la fusione tra tradizione e futuro che caratterizza MINI.

La nuova MINI Countryman: grande, audace ed elettrica

Un altro fiore all’occhiello dell’evento è la nuova MINI Countryman, un’auto che unisce un design distintivo, tecnologia di guida avanzata e un’esperienza digitale coinvolgente. Questa vettura ha subito un notevole restyling, con una lunghezza di 4.433 mm, una larghezza di 1.843 mm e un’altezza di 1.656 mm. La MINI Countryman è diventata più grande e più audace rispetto al modello precedente, con un look elegante e moderno che non passa inosservato.

All’interno dell’abitacolo, la robusta MINI Adventurer offre un comfort superiore, sicurezza e spazio per i passeggeri. Le nuove MINI Experience Modes e i sistemi di assistenza alla guida ampliati, tra cui il MINI Intelligent Personal Assistant a comando vocale, rendono le escursioni ancora più confortevoli e divertenti. La novità più sorprendente è l’introduzione della variante completamente elettrica, che aumenta ulteriormente il divertimento di guida tipico di MINI. La nuova All-Electric MINI Countryman è disponibile in due livelli di prestazioni: MINI Countryman E con una potenza di 150 kW/204 CV e un’autonomia di 462 km, e MINI Countryman SE ALL4, con 230 kW/313 CV e un’autonomia di 433 km.

Personalizzazione al massimo con le MINI Experience Modes

Una delle novità più eccitanti è la possibilità di personalizzazione offerta dalle MINI Experience Modes. Queste modalità permettono di personalizzare la nuova MINI Interaction Unit e l’intero abitacolo della vettura in modo visivo e acustico. Il proiettore MINI opzionale sul retro del display OLED crea una coinvolgente sinergia tra la proiezione, l’illuminazione dell’ambiente e la MINI Interaction Unit. Questo porta ad un’esperienza unica che si estende anche ai pannelli delle portiere, rendendo l’abitacolo ancora più espressivo.

I colori e i motivi coordinati si riflettono sulle superfici in tessuto del cruscotto grazie a un selezionatore digitale di colori. Ogni modalità è dotata di sfondi appositamente studiati che creano un effetto vibrante di alta qualità, garantendo un’esperienza di guida coinvolgente. Queste esperienze sono ulteriormente arricchite dai nuovi suoni digitali di MINI, che comprendono suoni di guida unici, jingle per le MINI Experience Modes e nuovi segnali sonori per le funzioni di informazione e avvertimento.

MINI: il futuro è elettrico e affascinante

La nuova generazione di modelli MINI è una dimostrazione tangibile dell’impegno del marchio per un futuro completamente elettrico e sostenibile. Questi veicoli incarnano il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, design classico e tecnologie futuristiche. La House of Bmw diventa House of MINI a Milano; il luogo ideale scoprire la nuova era di mobilità elettrica e vivere un’esperienza coinvolgente all’interno del mondo MINI.

Con l’apertura della House of MINI a Milano, il quadrilatero della moda milanese è stato trasformato in un vero e proprio palcoscenico per MINI. Federica Manzoni, Head of MINI Italia, esprime il suo orgoglio per questo evento e sottolinea l’importanza di creare un punto di riferimento per la community MINI. I nuovi modelli della MINI Family sono un segno tangibile del futuro del marchio, che promette di offrire un’esperienza di guida elettrica, sostenibile e coinvolgente.