Scopriamo da vicino la Renault Scenic: l’auto dell’Anno 2024

Bisogna dimenticarsi la vecchia monovolume, i tempi sono cambiati. La nuova Renault Scenic è un’avvenente SUV, moderno e intrigante, che è riuscita a laurearsi Car of the Year 2024, emulando quanto aveva ottenuto la sua progenitrice nel lontano 1997. Un passaggio del testimone romantico, ma che senza delle solide basi tecniche non sarebbe stato possibile da raggiungere.